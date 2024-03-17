Rusya'da seçimlere protesto gölgesi düştü! Molotof kokteylleri atılıyor, sandıklara boyalar dökülüyor...

Rusya'da 2 gündür devam eden seçimler bugün itibarıyla son bulacak. Fakat seçimler sonuçlarından çok protestolarıyla gündeme oturdu. Dün kaydedilen görüntülerde bir oylama merkezine molotof kokteyliyle saldırı düzenleyen kadın gözaltına alınırken, Yekatarinburg kentindeki seçimlerde de bir kadın sandığa boya döktü.

SANDIĞA BOYA DÖKTÜ

Rusya’da bugün sona erecek olan devlet başkanlığı seçimleri için halk sandık başına giderken, bazı oy verme seçimleri protestolar devam ediyor. Seçimlerin adil olmadığını düşünen birçok kişi oy pusulalarının atıldığı sandıklara boya döküyor. Volgograd bölgesinde ise bir kadın seçim merkezinde molotof kokteyli attı. Sandık çevresindeki alevler kısa sürede söndürülürken, eylemi gerçekleştiren kadın gözaltına alındı.

Üç gün süren oylamanın ilk gününde, Rus vatandaşlarının seçim sandıklarına yeşil boya döktüğüne dair çok sayıda haber geldi. Cuma günü, Rusya Merkez Seçim Komitesi başkan yardımcısı Nikolay Bulayev, konteynerlere sıvı dökülmesiyle ilgili beş farklı olay yaşandığını söyledi. Interfax haber ajansına göre sandığa dökülen sıvı, antiseptik bir solüsyondu. Rus medyasına göre, Moskova'da oy pusulalarını yok etmek amacıyla kutulara yeşil boya döken iki kadın tutuklandı.

MOLOTOF KOKTEYLİ

Cuma günü bir kişinin Vladimir Putin'in memleketindeki seçim merkezine molotof kokteyli attığı görüldü. Aynı eylem dün erken saatlerde Moldova'daki oy verme merkezi görevi gören Rusya büyükelçiliğinde de gerçekleştirildi. Rus devlet haber ajansı TASS, saldırıyla ilgili bir kişinin tutuklandığını söyledi.

Devlet medyasına göre Urallar'ın uzak bir bölgesinde protestocular ayrı bir olayda ev yapımı Molotof kokteylleri kullanarak oy sandıklarını imha etmeye çalıştı.

SİBER SALDIRI

Rus telekomünikasyon şirketi Rostelecom, Merkezi Seçim Kurulu ile elektronik oylama sistemlerine 90 binden fazla siber saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı. Şu ana kadar 90 binden fazla siber saldırı gerçekleştirilti.







