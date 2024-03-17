HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya'da seçimlere protesto gölgesi düştü! Molotof kokteylleri atılıyor, sandıklara boyalar dökülüyor...

Rusya'da seçimlere protesto gölgesi düştü! Molotof kokteylleri atılıyor, sandıklara boyalar dökülüyor...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
17.03.2024 15:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz ay hapishanede ölü bulunan Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin destekçileri Rusya'daki seçimleri sandık merkezlerinde protesto ediyor. Seçmenler bazı sandık merkezlerine molotof kokteyliyle, bazı sandıklara ise boya dökerek saldırıda bulundu. Rusya'da seçimin 3. gününe girilmişken katılım, yüzde 40 dolaylarında seyrediyor.

Rusya'da seçimlere protesto gölgesi düştü! Molotof kokteylleri atılıyor, sandıklara boyalar dökülüyor...

Rusya'da 2 gündür devam eden seçimler bugün itibarıyla son bulacak. Fakat seçimler sonuçlarından çok protestolarıyla gündeme oturdu. Dün kaydedilen görüntülerde bir oylama merkezine molotof kokteyliyle saldırı düzenleyen kadın gözaltına alınırken, Yekatarinburg kentindeki seçimlerde de bir kadın sandığa boya döktü.

Screenshot_8

SANDIĞA BOYA DÖKTÜ

Rusya’da bugün sona erecek olan devlet başkanlığı seçimleri için halk sandık başına giderken, bazı oy verme seçimleri protestolar devam ediyor. Seçimlerin adil olmadığını düşünen birçok kişi oy pusulalarının atıldığı sandıklara boya döküyor. Volgograd bölgesinde ise bir kadın seçim merkezinde molotof kokteyli attı. Sandık çevresindeki alevler kısa sürede söndürülürken, eylemi gerçekleştiren kadın gözaltına alındı.

Üç gün süren oylamanın ilk gününde, Rus vatandaşlarının seçim sandıklarına yeşil boya döktüğüne dair çok sayıda haber geldi. Cuma günü, Rusya Merkez Seçim Komitesi başkan yardımcısı Nikolay Bulayev, konteynerlere sıvı dökülmesiyle ilgili beş farklı olay yaşandığını söyledi. Interfax haber ajansına göre sandığa dökülen sıvı, antiseptik bir solüsyondu. Rus medyasına göre, Moskova'da oy pusulalarını yok etmek amacıyla kutulara yeşil boya döken iki kadın tutuklandı.

Screenshot_9

MOLOTOF KOKTEYLİ

Cuma günü bir kişinin Vladimir Putin'in memleketindeki seçim merkezine molotof kokteyli attığı görüldü. Aynı eylem dün erken saatlerde Moldova'daki oy verme merkezi görevi gören Rusya büyükelçiliğinde de gerçekleştirildi. Rus devlet haber ajansı TASS, saldırıyla ilgili bir kişinin tutuklandığını söyledi.

Screenshot_10

Devlet medyasına göre Urallar'ın uzak bir bölgesinde protestocular ayrı bir olayda ev yapımı Molotof kokteylleri kullanarak oy sandıklarını imha etmeye çalıştı.

SİBER SALDIRI

Rus telekomünikasyon şirketi Rostelecom, Merkezi Seçim Kurulu ile elektronik oylama sistemlerine 90 binden fazla siber saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı. Şu ana kadar 90 binden fazla siber saldırı gerçekleştirilti.

Manşet yönlendirme


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O partiler Erdoğan'ın tepkisini çektiO partiler Erdoğan'ın tepkisini çekti
Motosikletiyle seyir halindeydi! Bu sırada görenleri şaşırtan bir olay yaşandı, ölümden döndüMotosikletiyle seyir halindeydi! Bu sırada görenleri şaşırtan bir olay yaşandı, ölümden döndü
Gazeteci yazar Ali Sirmen hayatını kaybettiGazeteci yazar Ali Sirmen hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
seçim Rusya
En Çok Okunan Haberler
Konut kredisinin detayları netleşti! İşte verilecek hibe miktarı

Konut kredisinin detayları netleşti! İşte verilecek hibe miktarı

Ehliyet o kişileri için artık hayal oldu

Ehliyet o kişileri için artık hayal oldu

Aracın her yerinden külçe külçe altın çıktı! Piyasa değeri tam 215 milyon lira

Aracın her yerinden külçe külçe altın çıktı! Piyasa değeri tam 215 milyon lira

Bahçeli, kürsüye kolunda sargıyla çıktı, Erdoğan'a çağrı yaptı

Bahçeli, kürsüye kolunda sargıyla çıktı, Erdoğan'a çağrı yaptı

Babasından öz kızına cinsel istismar ve fuhuş zorlaması!

Babasından öz kızına cinsel istismar ve fuhuş zorlaması!

Aynı apartmanda oturuyorlardı! Kurşun yağmuruna tuttu

Aynı apartmanda oturuyorlardı! Kurşun yağmuruna tuttu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.