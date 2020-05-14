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Rusya’da günler sonra bir ilk yaşadı!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.05.2020 11:16 | Son Güncelleme

Rusya’da son 24 saatte 9 bin 974 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya’da günler sonra bir ilk yaşadı!

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 252 bin 245'e, ölü sayısı 2 bin 305'e ulaştı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 974 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 252 bin 245'e çıktı.

Mayıs ayı başından bu yana günlük vaka sayısı ilk defa 10 binin altına düşen ülkede, ölü sayısı 93 artarak 2 bin 305'e, iyileşen sayısı 5 bin 527 artarak 53 bin 530'a yükseldi.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 4,3'ten yüzde 4,1'e düşerken, yeni vakaların yüzde 40,6'sında semptom görülmediği kaydedildi.

Başkent Moskova'da vaka sayısı 4 bin 712 artarak 130 bin 716'ya, ölü sayısı 58 artarak 1290'a çıktı.

Şehirde toplam 23 bin 307 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 205 bin test yapıldığı ve bugüne kadar test sayısının 6 milyon 100 binden fazla olduğu bildirildi.

Açıklamada, yaklaşık 259 bin kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

Rusya Federal Cezaevi Hizmet Basın Servisinden yapılan açıklamada da ülke genelindeki cezaevlerinde 617 personel ve 145 mahkumda virüs tespit edildiği aktarıldı.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde 2 Çin vatandaşında tespit edilmişti. İlk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta başkent Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti. Martın sonundan itibaren sınırlarını kapatan Rusya, salgının artmasıyla "yüksek hazırlık durumu"na geçmişti.

Moskova başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiş, market ve eczaneler hariç tüm mağazalar, restoran, kafe, eğlence, kültür ve spor merkezleri kapatılmıştı.

Moskova'nın yanı sıra ülkenin bazı bölgelerinde Kovid-19 nedeniyle alınan tüm tedbirlerin 31 Mayıs'a kadar uzatılması yönünde karar alınmıştı. Taksiler dahil toplu taşıma araçları, iş yerleri, marketler ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven takmak zorunlu hale getirilmişti.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayarak, hastanede tedavi gördüğünü belirtmişti.

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