Rusya’da günler sonra bir ilk yaşadı!

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 252 bin 245'e, ölü sayısı 2 bin 305'e ulaştı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 974 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 252 bin 245'e çıktı.

Mayıs ayı başından bu yana günlük vaka sayısı ilk defa 10 binin altına düşen ülkede, ölü sayısı 93 artarak 2 bin 305'e, iyileşen sayısı 5 bin 527 artarak 53 bin 530'a yükseldi.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 4,3'ten yüzde 4,1'e düşerken, yeni vakaların yüzde 40,6'sında semptom görülmediği kaydedildi.

Başkent Moskova'da vaka sayısı 4 bin 712 artarak 130 bin 716'ya, ölü sayısı 58 artarak 1290'a çıktı.

Şehirde toplam 23 bin 307 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 205 bin test yapıldığı ve bugüne kadar test sayısının 6 milyon 100 binden fazla olduğu bildirildi.

Açıklamada, yaklaşık 259 bin kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.