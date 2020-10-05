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  4. Rusya'da top kurtarma operasyonunun görüntüleri sosyal medyada viral oldu

Rusya'da top kurtarma operasyonunun görüntüleri sosyal medyada viral oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 05.10.2020 14:53 | Son Güncelleme

Rusya’da 3 genç nehre düşen topu çıkarmak için ilginç bir operasyon düzenlendi. Gençlerden ikisi köprüden sarkıttıkları arkadaşlarını nehre düşürünce o anlar sosyal medyada viral oldu.

Rusya’nın başkenti Moskova’da 3 genç nehir kenarında oyun oynarken voleybol topu nehre düştü. Gençler aralarında yaptıkları planla topu nehirden çıkarmak istedi. İki genç diğer arkadaşlarını bacaklarından tutarak genci yavaşça nehre doğru sarkıttı. Aşağıya sarkıtılan genç topa yetişmek için çaba sarf ederken yukarıdaki gençler arkadaşlarının ağırlığını bir süre sonra çekememeye başladı. Daha fazla dayanamayan iki genç, nehre sarkıttıkları arkadaşlarını aşağıya bıraktı.

Nehre düşen genç Moskova’nın soğuk nehir sularında yüzdükten sonra topa ulaştı. Topu eline alan genç, yukarıdaki arkadaşlarına fırlatarak topu kurtardı. Sırılsıklam olan genç nehirden çıktıktan sonra arkadaşlarıyla oyuna devam ederken, 3 arkadaş Rusya’nın diline düştü. Görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırarken, gençlerin topu kurtarmak için gösterdikleri çaba izleyenlerin takdirini topladı.

(İHA)

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