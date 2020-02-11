HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Rusya'da yanlış metroya bindiğini fark eden yolcu dışarı atladı

Rusya'da yanlış metroya bindiğini fark eden yolcu dışarı atladı

İLGİNÇ HABERLER  | 11.02.2020 11:30 | Son Güncelleme

Rusya’da bir yolcu yanlış metroya binince acil durum kilidini açıp metrodan dışarı atladı. O anlar metroda bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir kişi sabah saatinde işe gitmek için binmesi gereken metro yerine birçok durağı es geçen ekspres metroya binmesinin ardından metroda başka bir yolcu ile konuşurken durumu fark etti. Sohbet ettiği kişiden yardım isteyen yolcu, çıkış kapısının üst kısmında bulunan platformu açarak buradaki acil durum kolunu açtı. Otomatik kapı kilidin açılmasıyla açılabilir hale gelince yanlış metroya binen kişi, kendi durağına geldiğinde aşağı atladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yolcunun dışarı atlamasının ardından vagondaki diğer yolcu sağlık ekiplerini aradı. Yaşanan bu ilginç olayda metrodan atlayan yolcu sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yolcunun hafif sıyrıklarla kazayı atlattığı açıklandı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
PARTNERNe iPhone, ne de Samsung! Bakın şarjı en uzun giden telefonlar hangileriymişNe iPhone, ne de Samsung! Bakın şarjı en uzun giden telefonlar hangileriymiş
Metroda 'koronavirüs' şakası yapınca...Metroda 'koronavirüs' şakası yapınca...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya metro

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan başkanlığındaki İdlib toplantısında kritik karar!

Erdoğan başkanlığındaki İdlib toplantısında kritik karar!

İdlib şehitlerinin kimlikleri belli oldu!

İdlib şehitlerinin kimlikleri belli oldu!

Çukur'a damga vuran öpüşme sahnesi!

Çukur'a damga vuran öpüşme sahnesi!

Yasak Elma'da şoke eden evlilik kararı! Sosyal medyayı salladı

Yasak Elma'da şoke eden evlilik kararı! Sosyal medyayı salladı

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

Manisa'da depremler devam edecek mi?

Manisa'da depremler devam edecek mi?

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Çocukları kurban etmişler! Kalıntılarını bulmuşlardı

Çocukları kurban etmişler! Kalıntılarını bulmuşlardı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Yavru fareleri canlı canlı yedi!

Yavru fareleri canlı canlı yedi!

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sığırcıkların muhteşem dansı böyle görüntülendi

Böyle görüntülendiler! Görenler hayran kaldı

Metroda polisleri harekete geçiren şaka!

Metroda 'koronavirüs' şakası yapınca...

Martının tencere kapağını açarak kapuskayı yediği anları görür görmez kaydetti

O anları görür görmez kaydetti

Kardan gelini görenler hemen fotoğrafını çekiyor

Görenler telefona sarılıyor

Uçaktan inmek istemeyen alkollü yolcuya meydan dayağı

Uçakta meydan dayağı! O anlar kamerada

Brunei Prensi Abdul Mateen fenomenlere taş çıkartıyor

Yok böyle zenginlik! Serveti dudak uçuklatıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.