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Rusya'daki saldırı sonrası akıllara o oyun geldi! Call of Duty'deki sahne gerçek oldu! Büyük benzerlik var…

23.03.2024 07:34
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Dünya Rusya’da gerçekleşen terör saldırısını konuşurken sosyal medyada çok ilginç bir görüntü gündem oldu. Call of Duty'nin 14 yıl önce yapılan oyunundaki 'No Russian' bölümündeki sahnelerin Rusya’da gerçekleştirilen terör saldırısı ile arasındaki benzerlik dikkat çekti. İşte oyundaki o sahne…

Rusya'daki saldırı sonrası akıllara o oyun geldi! Call of Duty'deki sahne gerçek oldu! Büyük benzerlik var…

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı alışveriş merkezi ve eğlence alanında bulunan fuar merkezi ve konser salonunda silahlı saldırı düzenlendi. Akşam saati düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 60 kişinin hayatını kaybettiği ve 100’den fazla kişinin de yaralandığı öğrenildi. Saldırının ardından dünyaca ünlü bilgisayar oyunu Call of Duty gündem oldu.

OYUNDAKİ SAHNE İLE MOSKOVA SALDIRISI ARASINDA BÜYÜK BENZERLİK

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen bu saldırının 14 yıl önce ABD yapımlı Call of Duty MW2 oyununun bir senaryosunda yer alması dikkat çekti. Oyunun "No Russian” bölümünde oyundaki karakterler benzer bir fuar ve konser merkezine otomatik silahlarla saldırı düzenliyor.

Call of Duty oyunu daha önce de YPG/PKK örgütünün yer aldığı bir senaryo çizmesiyle gündeme gelmişti.

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CALL OF DUTY WAGNER İSYANI SONRASI DA GÜNDEM OLMUŞTU

Rusya'da paralı ordu Wagner'in hükümete karşı isyan etmesinin ardından da Call of Duty 4'te yer alan 'Civil War in Russia' görevinde geçen konuşmalar sosyal medyada gündem yaratmıştı.

Rusya'yı iç savaşın eşiğine getiren Wagner isyanı gözleri Rusya'ya çevirmiş 24 saat süren kriz sonrası Prigojin'in geri adım atması ve askerlerini geri çekerek isyanı durdurmasıyla son bulmuştu.

Call of Duty oyununda görev öncesi Captain Price ve Gaz karakterlerinin arasında geçen bir konuşmada Price, "Rusya'da bir iç savaş oluyor, aşırı milliyetçi isyancılara karşı hükümet yanlıları ve tehlikede olan 15.000 nükleer silah var." ifadelerini kullanıyordu. Bu ifadeler nedeniyle o dönem de yine gündem yaratmıştı. Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Rusya terör saldırısı call of duty
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