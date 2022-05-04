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Rusya'dan ABD ve NATO'ya açık tehdit! "Vururuz"

04.05.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'ya başlattığı savaşla birlite daha da gerilen Rusya-NATO ilişkilerinde tansiyon giderek artıyor. Batı'nın Ukrayna'ya yaptığı her desteğin ardından sert açıklamalarla yanıt veren Rusya, şimdi de silah taşıyan NATO araçlarını vuracağının sinyalini verdi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapan araçların, Rusya'nın meşru hedefi olduğunu belirtti.

Rusya'dan ABD ve NATO'ya açık tehdit! "Vururuz"

Bir yandan Ukrayna'daki saldırılarına devam eden Rusya, bir yandan da destek gösteren Batılı ülkelere ve NATO'ya yönelik tehditlerini sürdürüyor. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapan NATO ülkelerine ait nakliye araçlarının Rus ordusunun meşru hedefi olduğunu ifade etti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bakanlık yetkilileriyle yaptığı toplantıdaki konuşmasında, Rus ordusunun Ukrayna'daki taarruzlarda sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin birlikleriyle Donbas'ta kontrolü altına aldığı alanı genişlettiğini belirtti.

Rus askerlerinin sivilleri korumak için kapsamlı önlemler aldığını söyleyen Şoygu, sivillerin güvenli tahliyesi için her gün çatışma alanlarında geçici ateşkesin sağlandığını ve insani koridorlar açıldığını ifade etti.

Mariupol şehrinin Rus ordusunun kontrolü altında olduğunu dile getiren Şoygu, şehirde normal hayata dönüşün başladığını aktardı.

"SİLAH BIRAKMA TEKLİFİNİ YOK SAYDI"

Azovstal Metalürji Fabrikası sahasında bulunan Ukrayna güçlerinin sıkı bir şekilde kuşatma altında olduğunu kaydeden Şoygu, "Milliyetçilere, hayatlarını koruma ve uluslararası hukuk normlarına uygun muamele görme garantisiyle sivilleri serbest bırakmaları ve silahlarını bırakmaları yönünde tekrarlanan teklifler onlar tarafından yok sayıldı. Girişimlerimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

SİLAH SEVKİYATI YAPAN ABD VE NATO'YA TEHDİT

Ukrayna'ya gelen silah yüklü NATO araçlarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Şoygu, "ABD ve NATO müttefikleri Ukrayna'ya silah sevkiyatına devam ediyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları için ülke topraklarına silah veya malzemeyle gelen Kuzey Atlantik İttifakı'nın herhangi bir nakliye aracı bizim tarafımızdan imha edilmek için meşru bir hedeftir." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
NATO Rusya
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