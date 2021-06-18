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Rusya'dan ABD'ye mesaj: Tek taraflı oyun olmayacak

18.06.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmeden sonra ABD tarafının yaptıkları yorumlarda yalnızca kendi isteklerinden bahsettiğini kaydeden Lavrov, "Bu şekilde yorumlayanların bizi duymasını istiyorum. Tek taraflı oyun olmayacak" dedi.

Rusya'dan ABD'ye mesaj: Tek taraflı oyun olmayacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Belaruslu mevkidaşı Vladimir Makey, Moskova'daki Dışişleri Bakanlığı konutunda bir araya geldi.
İkili birebir formatta görüşme yaptıktan sonra heyetler arası görüşmeye geçildi. İki ülke arasındaki ilişkiler ve anlaşmalar ele alınırken, Lavrov ve Makey daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"YAPTIRIMLARA KESİNLİKLE KARŞIYIZ"

Geçtiğimiz ay Yunanistan'dan Litvanya'ya giden yolcu uçağının Belarus'un başkenti Minsk'e zorla indirilmesi ve uçaktaki 2 kişinin gözaltına alınmasından sonra Batılı ülkelerin Belarus'a karşı yaptırım uygulama politikalarını eleştiren Lavrov, "Yaptırımlara kesinlikle karşıyız. Son zamanlarda Batı'da düşük siyasi sorumluluk duygusuna sahip ve okuma yazma oranı düşük olan siyasetçiler ortaya çıktı" dedi. Lavrov, "Rusya Federasyonu ve Belarus'un egemenliğini güçlendirmeye yönelik mevcut uluslararası yasal anlaşmalar temelinde ortak çabalarla iki ülke arasında ulusal güvenliği sağlamak için anlaşmalar yaptık. Ayakta kalmayı başaracağız. Yaptırımlara karşı önlem hazırladık" ifadelerini kullandı.

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"TEK TARAFLI OYUN OLMAYACAK"

Belarus'a verdikleri destekten bahseden Lavrov, "Her bir halkın kendi tarihi, değerleri, kültürü ve gelenekleri var. Görüşmede bu kabul edildi. Bu unsurlara saygı duyulmasa da bunların olduğu gibi kabul edilmesi ve dikkate alınması gerekiyor. Bu, modern dünyanın bir gerçeğidir" dedi.

Geçtiğimiz 16 Haziran'da Rusya lideri Putin ile ABD Başkanı Biden'ın yüz yüze görüşmesi sırasında büyükelçilerin karşılıklı olarak görevlerine dönmesine yönelik alınan karara değinen Lavrov, "Her şeyden önce bu büyükelçilerin dönüşü karşılıklı bir jest. Bu önemli ama sembolik olsa da anlamlı bir yük de taşıyor" dedi.

Putin ile Biden görüşmesinden sonra ABD'li yetkililerin zirveye yönelik yorumlarında ABD tarafının yalnızca kendi isteklerinden bahsettiğini vurgulayan Lavrov, "Bu, başkanların görüştüğü yaklaşım değil. Zirveyi bu şekilde yorumlayanların bizi duymasını istiyorum, tek taraflı oyun olmayacak" diyerek ABD tarafına sert mesaj verdi. (İHA)

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Rusya Vladimir Putin Joe Biden

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