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Rusya'dan ABD'ye misilleme! Diplomat listesini verdiler

23.03.2022 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, istenmeyen kişi ilan edilen Amerikalı diplomatların listesini ABD elçiliğine verdi. Öte yandan notada Washington yönetiminin Rusya'ya karşı herhangi bir düşmanca eylemine sert cevap verileceği ifade edildi. İşte haberin detayları...

Rusya'dan ABD'ye misilleme! Diplomat listesini verdiler

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi 28'inci gününde devam ederken, ABD ile Moskova yönetimi arasında gerilim sürüyor. Rusya, Birleşmiş Milletler'deki (BM) sınır dışı edilen Rus diplomatlara karşılık ABD’nin Moskova Büyükelçiliğinden üst düzey bir diplomatı çağrırarak nota verdi. Notada istenmeyen kişi ilan edilen Amerikalı diplomatların listesi de yer aldı.

NOTA VERDİLER!

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD’nin Moskova Büyükelçiliğinden üst düzey bir diplomatın çağrılarak nota verildiği bildirildi.

Açıklamada, Washington'un, BM sekreterliğinde ve New York’taki BM Daimi Temsilciliğinde çalışan Rus diplomatları sınır dışı etmesine karşılık, istenmeyen kişi ilan edilen Amerikalı diplomatların listesinin notada yer aldığı kaydedildi.

Ayrıca notada ABD’nin Rusya'ya karşı herhangi bir düşmanca eylemine sert cevap verileceği ifade edildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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