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Rusya'dan Avrupa'ya gözdağı mı? Sosyal medyada gündem oldu! Öyle bir reklam yayınlandı ki...

06.09.2022 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım'dan gaz akışını durdurmuştu. Bu hamle sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gazprom'un yayınladığı iddia edilen bir reklamda "Uzun bir kış olacak" sloganı kullanıldığı öne sürüldü. AB bayrağının da yer aldığı reklamda Avrupa başkentleri buz tutmuş şekilde resmedildi ve reklamın, kışın Avrupa için zorlu geçeceği tehdidinde bulunduğu iddia edildi. Söz konusu video sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve çokça paylaşıldı.

Rusya'dan Avrupa'ya gözdağı mı? Sosyal medyada gündem oldu! Öyle bir reklam yayınlandı ki...

Gazprom tarafından yayınlandığı ve Avrupa'ya kışın zor geçeceği tehdidinin yer aldığı iddia edilen reklam, sosyal medyanın gündemine oturdu. Tüm dünyada büyük bir gündem yaratan videoda Avrupa şehirlerinden dikkat çeken görüntüler yer aldı. Adeta olay yaratan videoya ilişkin Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Geraşçenko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...

"UZUN BİR KIŞ OLACAK"

Anton Geraşçenko'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre, Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım’dan gaz akışının durdurulması sonrası dikkati çeken bir reklam yayınladı. Garaşçenko, Gazprom'un bu reklamda “Uzun bir kış olacak” sloganını kullandığını iddia etti. Ayrıca Avrupa Birliği (AB) bayrağının da yer aldığı reklamda kışın Avrupa için zorlu geçeceği öne sürüldü.

Garaşçenko paylaşımında, "Gerçekten binlerce Ukraynalıyı öldürebileceklerini, başka bir ülkenin topraklarını ele geçirebileceklerini ve Avrupa'nın gaz şantajından korkarak başka yöne bakacağını mı düşünüyorlar?" ifadelerine yer verdi.

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AVRUPA BAŞKENTLERİ BUZ TUTMUŞ ŞEKİLDE GÖSTERİLDİ

İddiaların odağındaki videoda Avrupa başkentleri de buz tutmuş şekilde resmedildi. Arka fonda "kış uzun geçecek" adlı bir şarkının yer aldığı ileri sürüldü. Geraşçenko'nun paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Gazprom'un reklam videosu olduğu iddia edilen videoyu paylaşarak "kışın Avrupa için zorlu geçeceği" yorumunu yaptı.

GAZPROM KUZEY AKIM BORU HATTINDAN DOĞAL GAZ SEVKİYATININ DURDURULDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Rus enerji şirketi Gazprom'dan cuma günü yapılan açıklamada Kuzey Akım boru hattından doğal gaz sevkiyatının belirsiz süreliğine durdurulduğu bildirilmişti. Gazprom'un açıklamasında, 31 Ağustos'ta bakıma alınan ve yarın tekrar faaliyete geçmesi beklenen Kuzey Akım'daki bir türbinde arızaların tespit edildiği belirtilmişti. Hattan doğal gaz sevkiyatının arızalar tamir edilmeden yapılamayacağına işaret edilen açıklamada, bu nedenle Kuzey Akım üzerinden doğal gaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulmasına karar verildiği kaydedilmişti.

RUSYA'NIN AVRUPA'YA GAZ SEVKİYATI HIZLA AZALIYOR

Gazprom'dan 19 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Kuzey Akım'da önceden planlanmış bakım nedeniyle 31 Ağustos'tan itibaren üç günlüğüne doğal gaz akışının durdurulacağı bildirilmişti.

Kuzey Akım, Yamal-Avrupa boru hattı ve Ukrayna'daki boru hatlarının yanı sıra Rus gazını Avrupa'ya taşıyan önemli hatlardan biri olarak biliniyor.

Ukrayna savaşının başlamasının ardından Yamal-Avrupa hattı üzerinden de sevkiyat tümüyle durdurulurken Ukrayna üzerinden sevkiyat da yaklaşık yarı yarıya azalmıştı.

Rus yetkililer, Avrupa'ya yönelik doğal gaz sevkiyatındaki sorunların yaptırımlar nedeniyle yaşandığını öne sürerken, Avrupalı yetkililer, Rusya'nın enerji kaynaklarını bir silah olarak kullandığını iddia ediyor.

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