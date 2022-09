Rusya'dan Avrupa'ya gözdağı mı? Sosyal medyada gündem oldu! Öyle bir reklam yayınlandı ki...

Gazprom tarafından yayınlandığı ve Avrupa'ya kışın zor geçeceği tehdidinin yer aldığı iddia edilen reklam, sosyal medyanın gündemine oturdu. Tüm dünyada büyük bir gündem yaratan videoda Avrupa şehirlerinden dikkat çeken görüntüler yer aldı. Adeta olay yaratan videoya ilişkin Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Geraşçenko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Anton Geraşçenko'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre, Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım’dan gaz akışının durdurulması sonrası dikkati çeken bir reklam yayınladı. Garaşçenko, Gazprom'un bu reklamda “Uzun bir kış olacak” sloganını kullandığını iddia etti. Ayrıca Avrupa Birliği (AB) bayrağının da yer aldığı reklamda kışın Avrupa için zorlu geçeceği öne sürüldü.

Garaşçenko paylaşımında, "Gerçekten binlerce Ukraynalıyı öldürebileceklerini, başka bir ülkenin topraklarını ele geçirebileceklerini ve Avrupa'nın gaz şantajından korkarak başka yöne bakacağını mı düşünüyorlar?" ifadelerine yer verdi.

Russian Gazprom published a video "Winter will be big" where company turns off gas flow & ice age begins in Europe.



Do they really think they can kill thousands of Ukrainians, capture territories of another country, and Europe will look the other way, afraid of gas blackmail? pic.twitter.com/5Zwjg3x9su