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Rusya'dan BM'de sert sözler! "Batı, Kiev’i kışkırtmaya, cesaretlendirmeye ve silahlandırmaya devam ediyor"

23.02.2022 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyanın gözlerinin çevrildiği bölgeyle ilgili birbirinden sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in toplantıda yaptığı konuşmayı eleştiren Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna yönetiminin Donbass Bölgesi’ne saldırılarını sürdürdüğünü belirtti. Nebenzya konuşmasında, “Batı, Kiev’i kışkırtmaya, cesaretlendirmeye ve silahlandırmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Rusya'dan BM'de sert sözler! "Batı, Kiev’i kışkırtmaya, cesaretlendirmeye ve silahlandırmaya devam ediyor"

Rusya’nın Donetsk ve Lugansk’ın bağımsızlıklarını tanıma kararı alması üzerine gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısında konuşan Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in toplantıda yaptığı konuşmayı eleştirerek, “Maalesef BM Genel Sekreteri geçen gün ve bugün doğu Ukrayna’da olup bitenlerle ilgili konumuna ve BM Tüzüğü kapsamındaki yetkilerine uymayan birçok açıklama yaptı" dedi.

"GUTERRES, HİÇBİR ZAMAN SESİNİ YÜKSELTMEDİ"

Guterres’in Luhansk ve Donetsk arasındaki sorunun çözümü için imzalanan Minsk Önlem Paketi’ni uygulanması yönünde bir çaba göstermediğini söyleyen Nebenzya, “Ukrayna’daki durumla ilgili olarak Genel Sekreter, Ukrayna, Donetsk ve Luhansk arasındaki tüm sorunların doğrudan anlaşma yoluyla çözülmesini gerektiren Minsk Önlem Paketi ve BM Güvenlik Konseyi’nin 2202 sayılı kararının uygulanması yönünde hiçbir zaman sesini yükseltmedi” dedi.

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"BATI KİEV'İ KIŞKIRTMAYA, CESARETLENDİRMEYE VE SİLAHLANDIRMAYA DEVAM EDİYOR"

Batılı ülkelerin Ukrayna’yı kışkırtmaya devam ettiğini ve Kiev yönetiminin Donbass Bölgesi’ne saldırılarını sürdürdüğünü belirten Nebenzya, “Bu çatışma hala devam ediyor. Her iki cumhuriyetin topraklarına saldırılar devam ediyor. Batı, Kiev’i kışkırtmaya, cesaretlendirmeye ve silahlandırmaya devam ediyor." dedi.

"SİZİ UYARIYORUZ"

Nebenzya konuşmasında "Sizi uyarıyoruz, Donetsk ve Luhansk’ın talebi halinde Rusya Silahlı Kuvvetler talep edilen koşullarda ateşkesi izleyecek. Hiç kimsenin ateşkesi ihlal etmek için rahatça hareket edemeyeceği konusunda uyarıyoruz” ifadelerini kullandı.

"MİNSK ANLAŞMASININ UYGULANMASI İÇİN ARTIK BİR UMUT OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI"

Rusya’nın, Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlığını kabul ederken haklı nedenleri olduğunu belirten Nebenzya, “Son zamanlarda Ukrayna yöneticileri çekingenliği bir kenara bıraktılar, kameralar karşısında yükümlülükleri (Minsk Anlaşması) yerine getirmeyeceklerini söylediler. Bunun son teyidi Ukrayna’nın BM Daimi Temsilcisi’nin, toplantı sırasında bu tutumunu açık bir şekilde ifade etmesiydi. Bizim tarafımızdan 17 Şubat’ta düzenlenen Güvenlik Konseyi’nin kararnamesi ve Batılı meslektaşlarımız Ukrayna’ya Minsk’i uygulamaya davet bile etmediler. Bu belgenin uygulanması için artık bir umut olmadığı ortaya çıktı" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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