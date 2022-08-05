Rusya'dan Brittney Griner açıklaması! 'Hazırız'

Rusya'nın başkenti Moskova'da ABD’li basketbolcu Brittney Griner, 17 Şubat'ta gözaltına alınmıştı. Dün, Griner'e uyuşturucu madde bulundurmaktan ve ülkeye uyuşturucu madde içeren elektronik sigara kartuşları getirmekten 9 yıl hapis cezası verildi. Karar sonrası açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Griner'in serbest bırakılması karşılığında ABD ile mahkum takasına hazır olduklarını belirtti. ABD'de Rusya'nın açıklamasına yanıt vererek "Bunu değerlendireceğiz" dedi.

GRINER'A 9 YIL HAPİS

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 17 Şubat'ta Rusya'nın başkenti Moskova’daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı’nda gözaltına alınan olimpiyat madalyası sahibi ABD’li kadın basketbolcu Brittney Griner'ın, dün Himki kentinde çıkarıldığı mahkemede uyuşturucu madde bulundurmaktan ve Rusya'ya uyuşturucu madde içeren elektronik sigara kartuşları getirmekten suçlu bulunarak 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"ABD İLE MAHKUM TAKASINA HAZIRIZ"

Griner'in serbest bırakılması karşılığında ABD ile mahkum takasına hazır olduklarını belirten Lavrov, "Eğer ABD'liler yeniden diplomasiye başvurmaya karar verirlerse bu adımlar gerçekleşebilir. ABD'liler genellikle bu gibi profesyonel çalışmalara karşı çıkmaz. Bu onların işi ve onların problemi diyebilirim" diye konuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın daha önce tutuklu takası gerçekleşmesinin diplomatik kanallar üzerinden olması için anlaştığını hatırlatan Lavrov, "Bu konuyu görüşmeye hazırız. Fakat, Biden ve Putin'in anlaşmaya vardığı kanallar çervesinde olur" dedi.

ABD'DEN YANIT: BUNU DEĞERLENDİRECEĞİZ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Lavrov'un yaptığı açıklamayı eleştirerek, "Bu adım, Rusya'nın hukuk sistemi ve Rus hükümetinin bireyleri siyasi piyon olarak kullanarak kendi gündemini ilerletmek için haksız tutuklamalar konusundaki önemli endişelerimize ışık tutuyor" ifadelerini kullandı. Sözlerinin devamında Rusya'nın bu teklifini değerlendirebileceklerini de belirten Blinken,"Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bu sabah, tutuklanan ABD'li yıldızla takas yapmaya hazır olduklarını söyledi. Bunu değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

