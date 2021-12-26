Rusya'dan dikkat çeken mesaj! ABD Büyükelçiliği'ne yansıttılar: "Büyük Rusya yeniden doğuyor"

Sovyetler Birliği’nin 30 yıl önce 25 Aralık 1991'de Mihail Gorbaçov'un istifası ile dağılmasının yıl dönümünde, Rusya'nın başkenti Moskova'daki ABD Büyükelçiliği binasına bir grup tarafından projeksiyonla çeşitli yazı ve görüntüler yansıtıldı.

"BÜYÜK RUSYA YENİDEN DOĞUYOR"

Büyükelçiliğe ait binaya "Sam amca iyi yıllar. Bundan 30 yıl önce harika bir hediyen vardı. 25 Aralık 1991! Ama artık hediyen olmayacak. Büyük Rusya yeniden doğuyor" yazılarının ardından Sovyetler Birliği bayrağı, Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov'un istifa ettiği ana ilişkin görüntüsü ve Rusya bayrağı yansıtıldı.

BALİSTİK FÜZELER DE YER ALDI

Binaya yansıtılan görüntüler arasında 2014 yılında ilhak edilen Kırım’ın haritası, Kerç Boğazı üzerine kurulan köprü ve Rusya'nın balistik füzelerine ait görüntüler de yer aldı.

İHA

