HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya'dan dikkat çeken mesaj! ABD Büyükelçiliği'ne yansıttılar: "Büyük Rusya yeniden doğuyor"

Rusya'dan dikkat çeken mesaj! ABD Büyükelçiliği'ne yansıttılar: "Büyük Rusya yeniden doğuyor"

26.12.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan ABD Büyükelçiliği binasında dikkat çeken bir mesaj yayınlandı. Bir grup, hazırladığı görüntüleri projeksiyonla binanın cephesine yansıttı. "Büyük Rusya Yeniden Doğuyor" mesajının verildiği görüntüler arasında balistik füzelerin de yer aldığı görüldü.

Sovyetler Birliği’nin 30 yıl önce 25 Aralık 1991'de Mihail Gorbaçov'un istifası ile dağılmasının yıl dönümünde, Rusya'nın başkenti Moskova'daki ABD Büyükelçiliği binasına bir grup tarafından projeksiyonla çeşitli yazı ve görüntüler yansıtıldı.

"BÜYÜK RUSYA YENİDEN DOĞUYOR"

Büyükelçiliğe ait binaya "Sam amca iyi yıllar. Bundan 30 yıl önce harika bir hediyen vardı. 25 Aralık 1991! Ama artık hediyen olmayacak. Büyük Rusya yeniden doğuyor" yazılarının ardından Sovyetler Birliği bayrağı, Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov'un istifa ettiği ana ilişkin görüntüsü ve Rusya bayrağı yansıtıldı.

BALİSTİK FÜZELER DE YER ALDI

Binaya yansıtılan görüntüler arasında 2014 yılında ilhak edilen Kırım’ın haritası, Kerç Boğazı üzerine kurulan köprü ve Rusya'nın balistik füzelerine ait görüntüler de yer aldı.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sadece 5-6 çeşit gıda yiyebiliyordu! Geç doktorun hayatı böyle kurtulduSadece 5-6 çeşit gıda yiyebiliyordu! Geç doktorun hayatı böyle kurtuldu
PARTNEREvli, mutlu, çocukluEvli, mutlu, çocuklu
Kraliçe Elizabeth'e büyük şok! Noel için gitmiştiKraliçe Elizabeth'e büyük şok! Noel için gitmişti
Anahtar Kelimeler:
Moskova Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kız kardeşi ateşli pozlarıyla büyüledi! Bakan bir daha baktı

Kız kardeşi ateşli pozlarıyla büyüledi! Bakan bir daha baktı

Zincir marketlere ‘sebepsiz zam’ cezası! Yüzde 30 yapmışlar…

Zincir marketlere ‘sebepsiz zam’ cezası! Yüzde 30 yapmışlar…

Alt komşularını gizli kamera ile ifşa ettiler…

Alt komşularını gizli kamera ile ifşa ettiler…

Günler sonra ortaya çıktı! Karı koca ölü bulundu

Günler sonra ortaya çıktı! Karı koca ölü bulundu

Belediye Başkanı paylaşmıştı! Savcılık harekete geçti

Belediye Başkanı paylaşmıştı! Savcılık harekete geçti

Dehşet! Köpekler tarafından parçalanmış ceset bulundu

Dehşet! Köpekler tarafından parçalanmış ceset bulundu

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Bulgarlar şaşkına döndü: Bunu beklemezdik

Bulgarlar şaşkına döndü: Bunu beklemezdik

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Pitbull saldırısına uğramıştı! Doktoru sağlık durumunu açıkladı

Pitbull saldırısına uğramıştı! Doktoru sağlık durumunu açıkladı

6 sağlam dişini çektirdi, gerçek bambaşka çıktı

6 sağlam dişini çektirdi, gerçek bambaşka çıktı

Dayakçı öğretmenden şoke eden savunma: Hap kullanıyordum...

Dayakçı öğretmenden şoke eden savunma: Hap kullanıyordum...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.