Rusya'dan flaş Suriye açıklaması

Rus haber ajans\u0131 INTERFAX'a a\u00e7\u0131klamada bulunan Rusya Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131 kaynaklar\u0131, yakla\u015f\u0131k 300 Rus askeri polisin Suriye'ye ula\u015ft\u0131\u011f\u0131 bilgisini verdi.\nAYRINTILAR GEL\u0130YOR...PARTNER \u0130\u015fte Benim Stilim'le \u00fcnlenmi\u015fti! Ya\u011fmur Takta\u015f s\u0131n\u0131rlar\u0131 zorluyorBM\u2019de T\u00fcrk ve Suriyeli temsilciler aras\u0131nda sert tart\u0131\u015fmaRus devriyesi g\u00fcn boyu devam etti!
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