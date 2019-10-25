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Rusya'dan flaş Suriye açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 25.10.2019 09:58 | Son Güncelleme

Rusya, 300 kadar Rus askeri polisinin Suriye'ye ulaştığını duyurdu.

Rusya'dan flaş Suriye açıklaması

Rus haber ajansı INTERFAX'a açıklamada bulunan Rusya Savunma Bakanlığı kaynakları, yaklaşık 300 Rus askeri polisin Suriye'ye ulaştığı bilgisini verdi.

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