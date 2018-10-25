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Rusya'dan gelip Antalya'da yerlere serildiler

DÜNYA HABERLERİ  | 25.10.2018 15:14 | Son Güncelleme

Kilometrelerce yol kateden kadınlar, tadına doyamayacakları tatilin startını bu kare ile verdi. Türkiye'deki gözde tatil kentlerinden Antalya'ya gelen bu Rus kadınlar, uçaktan iner inmez yere serildi. Peki sizce bu görüntünün nedeni ne olabilir?

Sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulan bu karenin sırrı Rus DJ Smash'da gizli. Kısa süre önce Seda Sayan'ın da katıldığı akımın bir parçası olan bu kadınlar, Türkiye'deki tatillerine bakın nasıl bir başlangıç yaptı...

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Bunun tek nedeni sosyal medyada Rus DJ Smash ile başlayıp aralarında Natasha Polly, Lena Perminova gibi ünlülerin de bulunduğu çok sayıda kullanıcının katılımıyla genişleyen Falling Stars (Düşen Yıldızlar) akımı
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Bir Rus DJ'in ülkesinin önde gelen modellerinden birine meydan okumasıyla başladı her şey. Sonra da dalga dalga tüm dünyaya yayıldı. Şimdi de milyonlarca kişi bu çılgınlığa uymak için kendini yerlere atıyor.
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Aslında bu ilginç akımı başlatan kişi Rus DJ Smash.Bir özel jetten inip kendini yere atan DJ SMash, o sırada çektirdiği pozunu Instagram'da paylaştı. Bunu yaparken de aralarında sosyal medya fenomeni Lena Perminova ve model Natasha Polly'nin de bulunduğu ünlü arkadaşlarını etiketledi.
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Onlar da boş durmadı ve bu meydan okumaya cevap verdi. Yeni başlayan bu akım Rusya'nın ardından dünyanın dört bir yanına yayıldı.
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Bunun son örneklerinden birini de Rusya'dan Antalya'ya tatile gelen Elena Aleksandrova sergiledi. Bir grup arkadaşıyla birlikte Antalya'da lüks bir tatil köyüne giden Aleksandrovna, "falling stars" akımına katılmak için çektiği pozlarını Instagram sayfasında paylaştı.
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Genç kadının "Eğer Moskova'da sokakta yürürken yüzü gayet dinlenmiş görünen mutlu bir sarışına rastlarsanız o benim. Türkiye tatili hafızamda güzel izler bıraktı" mesajıyla paylaştığı bu pozları takipçilerinden de çok sayıda beğeni topladı.
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