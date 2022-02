Rusya'dan iki ülkeye daha tehdit! "NATO'ya alınırlarsa..."

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinde sıcak bölgeden önemli haberler geliyor. Öte yandan ülkelerden de birbiri ardına önemli açıklamalar yapılıyor. Son olarak Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Finlandiya ve İsveç de dahil olmak üzere tüm AGİT üyesi ülkeler, bazı devletlerin güvenliğinin diğer ülkelerin güvenliği pahasına inşa edilmemesi gerektiği ilkesini yeniden teyit etti" diyen Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya alınması, ülkemizin karşı adımlar atmasını gerektirecek ciddi askeri ve siyasi sonuçlar doğuracaktır" ifadelerini kullanıldı.

Finlandiya ve İsveç, NATO üyesi olmamalarına rağmen bugünkü dijital NATO zirvesine davet edilmişlerdi.

????#Zakharova: We regard the Finnish government’s commitment to a military non-alignment policy as an important factor in ensuring security and stability in northern Europe.



☝️Finland’s accession to @NATO would have serious military and political repercussions. pic.twitter.com/eCY5oG23rL