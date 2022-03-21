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Rusya'dan Japonya'ya misilleme! Barış müzakereleri sonlandırıldı

21.03.2022 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya karşıtı yaptırım kararı aldığı gerekçesiyle Japonya ile Kuril adaları sorununa ilişkin yürütülen barış müzakerelerini reddetme kararı aldıklarını duyurdu. Rusya'dan yapılan açıklamada, Japonya'nın 'düşmanca tek taraflı yaptırımlara' başvurduğu belirtildi. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Sovyetler Birliği, Japonya'nın Kuril adalarını ilhak etmişti ve iki ülke yıllar sonra barış görüşmelerine başlamıştı.

Rusya'dan Japonya'ya misilleme! Barış müzakereleri sonlandırıldı

Ukrayna’ya yönelik saldırılarının ardından Rusya’ya yaptırım kararı alan Japonya’ya Rusya’dan misilleme geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya ile Japonya arasındaki Kuril Adaları konusunda uzun yıllardır yürütülen müzakerelerin Rusya tarafından tek taraflı olarak durdurulduğu duyuruldu.

"DÜŞMANCA POZİSYON ALAN BİR DEVLETLE..."

Açıklamada, “Rus tarafı, mevcut koşullarda Rusya’nın çıkarlarına zarar vermeye çalışan ve düşmanca pozisyon alan bir devletle ikili ilişkilere yönelik temel bir belgenin imzalanmasının müzakere edilmesinin imkansızlığı nedeniyle Japonya ile barış anlaşması müzakerelerine devam etme niyetinde değildir.” ifadesi kullanıldı.

Rus-Japon ilişkilerinin zarar görmesinde bütün sorumluluğun Tokyo’ya ait olduğu vurgulanan açıklamada, Japonya’nın bilinçli olarak karşılıklı yarara dayalı iş birliği ve iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmek yerine Rusya karşıtı bir anlayışı tercih ettiği aktarıldı.

Rusya’nın Japon vatandaşlar için Güney Kuril adalarına vizesiz seyahat uygulamasına ve orada ortak ekonomik faaliyetler kurma konusundaki diyaloğa da son verildiği bildirilen açıklamada, Japonya’nın Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü sektörel diyalogda iş birliği ortağı statüsüne de son verildiği kaydedildi.

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KURİL SORUNU NEDİR?

İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Sovyetler Birliği, Japonya'nın Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran yaklaşık 1300 kilometre boyunca uzanan Kuril adalarını 1945'te ilhak etmişti. Sovyetler Birliği, 1949'da işgal ettiği adalarda yaşayan tüm Japon vatandaşlarını da sınır dışı etmişti.

İlhakın ardından Japonya tarafından da "Kuzey Bölgeleri" olarak adlandırılan toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle Rusya ile Japonya arasında barış antlaşması imzalanması için yapılan görüşmelerde taraflar sonuca ulaşamıyor.
Barış anlaşmasının imzalanması için ilk olarak 2014 yılının başında düzenlenen müzakereler düzenlenmeye başlamıştı. Söz konusu bölge, Pasifik Okyanusu'nda bulunan Iturup, Kunaşiri, Şikotan ve Habomai adalarından oluşuyor.
(AA)


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Japonya Rusya
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