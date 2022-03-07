HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rusya'dan komşu ülkelere tehdit! Romanya'yı böyle uyardı

Rusya'dan komşu ülkelere tehdit! Romanya'yı böyle uyardı

07.03.2022 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'yı işgal ederek binlerce kişinin ölümüne neden olan Rusya, yayılmacı politikasına devam ediyor. Ukrayna'ya tüm dünyanın destek vermesinin ardından Rusya'dan komşu ülkelere tehdit geldi. Romanya ve Moldova'yı hedef gösteren Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, 'Sakın unutmayın' diyerek uyardı.

Rusya'dan komşu ülkelere tehdit! Romanya'yı böyle uyardı

Tüm dünyanın gözü kulağı Ukrayna'daki savaşta! Putin'in liderliğindeki Rusya başkent Kiev'i ele geçirmek için elinden geleni yapıyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusu tarafından
Ukrayna'ya ait hava unsurlarınının neredeyse tamamının imha edildiğini iddia etti.

Konaşenkov, Ukrayna'ya ait savaş uçaklarının Romanya ve diğer komşu ülkelere hareketlerinden bahsederek, bu ülkelerin Ukrayna uçaklarının kendi üslerinden kalkış yaparak muhtemel taarruzları
karşısında sorumlusunun bu ülkeler olacağını söyledi.

Konaşenkov, bu devletlerin silahlı bir çatışmaya dahil olması ihtimalinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
7 Mart elektrikler ne zaman gelecek?7 Mart elektrikler ne zaman gelecek?
Ukrayna halkından tarihi direniş!Ukrayna halkından tarihi direniş!
Rusya durmuyor: 18.00 itibarıyla taarruz yeniden başladı! Bazı bölgeler el değiştirdiRusya durmuyor: 18.00 itibarıyla taarruz yeniden başladı! Bazı bölgeler el değiştirdi
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Stüdyoda kavga! Erman Toroğlu, Fenerbahçe maçını yorumlarken ortalık gerildi...

Stüdyoda kavga! Erman Toroğlu, Fenerbahçe maçını yorumlarken ortalık gerildi...

Resmî Gazete'de yayımlandı! Kur korumalı mevduat sisteminde 2 önemli değişiklik

Resmî Gazete'de yayımlandı! Kur korumalı mevduat sisteminde 2 önemli değişiklik

ABD'den çarpıcı açıklama! "Zelenskiy öldürülürse..."

ABD'den çarpıcı açıklama! "Zelenskiy öldürülürse..."

Eski İngiliz deniz piyadesi askerler savaşmak için Ukrayna'da!

Eski İngiliz deniz piyadesi askerler savaşmak için Ukrayna'da!

Kritik Venezuela hamlesi! Rusya tehdidi ABD'ye bunu da yaptırdı: 2019'dan bu yana bir ilk

Kritik Venezuela hamlesi! Rusya tehdidi ABD'ye bunu da yaptırdı: 2019'dan bu yana bir ilk

Canlı yayında Ukraynalı kadın mültecilerle ilgili skandal sözler!

Canlı yayında Ukraynalı kadın mültecilerle ilgili skandal sözler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.