Rusya'dan komşu ülkelere tehdit! Romanya'yı böyle uyardı

Tüm dünyanın gözü kulağı Ukrayna'daki savaşta! Putin'in liderliğindeki Rusya başkent Kiev'i ele geçirmek için elinden geleni yapıyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusu tarafından

Ukrayna'ya ait hava unsurlarınının neredeyse tamamının imha edildiğini iddia etti.

Konaşenkov, Ukrayna'ya ait savaş uçaklarının Romanya ve diğer komşu ülkelere hareketlerinden bahsederek, bu ülkelerin Ukrayna uçaklarının kendi üslerinden kalkış yaparak muhtemel taarruzları

karşısında sorumlusunun bu ülkeler olacağını söyledi.

Konaşenkov, bu devletlerin silahlı bir çatışmaya dahil olması ihtimalinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

