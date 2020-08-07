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  4. Rusya'dan koronavirüs aşısı açıklaması: 12 Ağustos'ta onaylanacak

Rusya'dan koronavirüs aşısı açıklaması: 12 Ağustos'ta onaylanacak

DÜNYA HABERLERİ  | 07.08.2020 23:17 | Son Güncelleme

Rusya, geliştirilen yeni tip koronavirüs aşısını 12 Ağustos'ta onaylayacağını duyurdu.

Rusya'dan koronavirüs aşısı açıklaması: 12 Ağustos'ta onaylanacak

Rusya Sağlık Bakanı Yardımcısı Oleg Gridnev, ilk Kovid-19 aşısını 12 Ağustos'ta onaylayacaklarını söyledi. Şu anda aşının üçüncü aşamada olduğunu belirten Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Oleg Gridnev, denemelerin önemine vurgu yaptı.

Rusya'da aşı önce sağlık personelleri ve yaşlı vatandaşlara uygulanacak.

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko Rusya'da toplu aşı çalışmalarına ekim ayında başlanacağını duyurmuştu.

DÜNYADA TESCİLLENMİŞ İLK KORONAVİRÜS AŞISI OLACAK

Sputnik'te yer alan habere göre Gamaley Enstitüsü’nün Rusya Savunma Bakanlığı ile ortaklaşa geliştirdiği aşı, 12 Ağustos’ta tescil edilmesinin ardından dünyada tescillenmiş ilk koronavirüs aşısı olacak.

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