Rusya'dan rekor üstüne rekor!

Rusya’da koronavirüs vakalarındaki kritik artış devam ediyor.

Ülkede 11 bin 656 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 221 bin 344’e yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının ise 2 bin 9’a ulaştığı bildirildi.

