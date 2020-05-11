Rusya'dan rekor üstüne rekor!

Rusya\u2019da koronavir\u00fcs vakalar\u0131ndaki kritik art\u0131\u015f devam ediyor. \n\u00dclkede 11 bin 656 ki\u015fide daha vir\u00fcs tespit edilmesiyle toplam vaka say\u0131s\u0131 221 bin 344\u2019e y\u00fckseldi. \nVir\u00fcs nedeniyle ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirenlerin say\u0131s\u0131n\u0131n ise 2 bin 9\u2019a ula\u015ft\u0131\u011f\u0131 bildirildi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Davuto\u011flu\u2019ndan \u2018normalle\u015fme\u2019 ele\u015ftirisi: AVM\u2019ye girmeyen vir\u00fcs, camiye mi girecek?Salg\u0131n\u0131 dinlemediler, kap\u0131lar\u0131 a\u00e7t\u0131lar!Alk\u0131\u015flanacak hareket: Evlerinin bah\u00e7esine ihtiyac\u0131 olanlar i\u00e7in kiler kurdular