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Rusya'dan rekor üstüne rekor!

DÜNYA HABERLERİ  | 11.05.2020 11:10 | Son Güncelleme

Rusya, tespit edilen 221 bin 344 Kovid-19 vaka sayısıyla İtalya ve İngiltere'yi geçti.

Rusya'dan rekor üstüne rekor!

Rusya’da koronavirüs vakalarındaki kritik artış devam ediyor.

Ülkede 11 bin 656 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 221 bin 344’e yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının ise 2 bin 9’a ulaştığı bildirildi.

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