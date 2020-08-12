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Rusya'dan yeni açıklama: Koronavirüs aşısı iki hafta içinde hazır olacak

DÜNYA HABERLERİ  | 12.08.2020 12:06 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Rusya'nın geliştirdiği 'Sputnik-V' isimli koronavirüs (Covid-19) aşısının ilk partisinin 2 hafta içinde hazır olacağı açıklandı.

Rusya'dan yeni açıklama: Koronavirüs aşısı iki hafta içinde hazır olacak

Dünya Rusya'dan gelen haberi konuşuyor. Dün Putin tarafından açıklanan koronavirüse karşı geliştirilen açı ile ilgili yeni bir haber geldi.

AŞI, İKİ HAFTA İÇİNDE HAZIR OLACAK

Rus medyasının Rusya Sağlık Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre, 'Sputnik-V' isimli aşının ilk partisi 2 hafta içinde hazır olacak.

Aynı haberlere göre, 12 ay içinde aşıdan 500 bin doz üretilmesi planlanıyor.

DSÖ verilerine göre, Rusya’nın tescil ettirdiğini açıkladığı aşı, dünyadaki 26 aşı adayı arasında "birinci aşama klinik deneme" safhasında görülüyor.

DSÖ, RUSYA'YI UYARDI

DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier Rusya'yı aşı çalışmaları konusunda uyararak, "Aşı gelişimi konusunda uzun süredir yürürlükte olan uygulamalar ve yönergeler var. Herhangi bir aşı halka verilmeden önce çeşitli deneme ve testlerden geçmelidir." ifadesini kullanmıştı.

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