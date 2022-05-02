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Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ramazan Bayramı mesajı! Savaş dönemine dikkat çekti: 'Büyük katkı sağlıyor'

02.05.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ramazan Bayramı vesilesiyle yayınladığı mesajda Ukrayna ile savaş dönemine dikkat çekerek “Rusya’daki Müslümanlar uluslararası barışa büyük katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ramazan Bayramı mesajı! Savaş dönemine dikkat çekti: 'Büyük katkı sağlıyor'

Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar tarafından kutlanan Ramazan Bayramı, Rusya’daki Müslümanlar tarafından da kutlanmaya başlandı. Bayramın ilk gününde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin her yıl olduğu gibi Rusya’da yaşayan Müslümanlar için bir mesaj yayınladı.

Rusya ile Ukrayna arasında süren savaş döneminde ülkedeki Müslümanların uluslararası barışa büyük katkı sağladığına işaret eden Putin, “Her Müslüman için kutsal Ramazan ayının bittiğini işaret eden bu geleneksel önemli bayram, insancıl ideallere, dindarlığa ve merhamete bağlılığı sembolize ediyor. Kalıcı manevi değerlere bağlı Rusya’daki Müslümanlar, toplumda uluslararası barış ve uyumun güçlendirilmesine, kültürel çeşitliliğin korunmasına ve ülkemizin öncelikli çıkarlarının savunulmasına değerli katkıda bulunuyor” ifadelerini kullandı.

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Ramazan Bayramı Vladimir Putin
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