HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya devlet televizyonunda İngiltere'ye şok tehdit! 'Bu füzeyle yok olursunuz'

Rusya devlet televizyonunda İngiltere'ye şok tehdit! 'Bu füzeyle yok olursunuz'

03.05.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken İngiltere’nin Ukrayna lideri Zelenskiy’e olan desteği Rusları adeta çıldırttı. Rusya devlet televizyonu Rossiya 1'de yapılan bir yayında İngiltere'nin Rusya'ya karşı tehditlerine tepki gösterildi. Sarmat füzesinin İngiltere'yi sonsuza kadar boğmaya yeteceğini belirten Rus sunucu, "Tek bir fırlatmada Boris ve İngiltere artık yok." dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Rusya’ya karşı Ukrayna’nın yanında olmaya devam edeceklerini ve Ukrayna'ya silah desteği vermeyi sürdüreceklerini açıklaması sonrasında Rusya’dan gelen görüntüler tüm dünyayı şoke etti. Rusya devlet televizyonunda İngiltere yok edilmekle tehdit edilerek şoke eden bir simülasyon yayınlandı.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa başkentlerini hedef alan nükleer harita yayınlayan Rusya devlet televizyonu Rossiya 1, şimdi de bir ülkeyi haritadan silebilecek silahlara ait simülasyonu ekranlarına taşıdı.

Gazeteci Dmitri Kiselyov, geçmiş yıllarda duyurulan robotik denizaltı sistemi Poseidon'un, "İngiltere'yi denizin derinliklerine batırabileceğini" savundu.

2

İngiltere'nin nükleer yollarla "imha edilebileceği" şeklinde ifadeler kullanan Kiselyov, "Onlar sadece küçük bir ada iken neden büyük Rusya'yı nükleer silahlarla tehdit ediyorlar?" diye sordu.

"İNGİLTERE BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR ALANI YOK EDEBİLİR"

Kiselyov, sözlerinin devamında, "Ada o kadar küçük ki, bir Sarmat füzesi onu sonsuza kadar boğmaya yeter. Rus füzesi Sarmat, dünyanın en güçlüsü; Teksas veya İngiltere büyüklüğünde bir alanı yok edebilir. Tek bir fırlatmada Boris ve İngiltere artık yok." dedi.

3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD Başkanı Biden'dan Ramazan Bayramı resepsiyonuABD Başkanı Biden'dan Ramazan Bayramı resepsiyonu
"Adeta şok olduk" dedi ve ekledi: "Bedelini ödeyecek""Adeta şok olduk" dedi ve ekledi: "Bedelini ödeyecek"
Kızı kanlar içinde buldu, son sözü yürek dağladıKızı kanlar içinde buldu, son sözü yürek dağladı
Anahtar Kelimeler:
İngiltere Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kocamla cinsel ilişkimiz hiç yok! O daha çok internette evli kadınlarla...

Kocamla cinsel ilişkimiz hiç yok! O daha çok internette evli kadınlarla...

"Bayram namazına yetişemedim" Mesai arkadaşı kadını darbetti! Görenler ise...

"Bayram namazına yetişemedim" Mesai arkadaşı kadını darbetti! Görenler ise...

2 haftadır dizide yoktu! Korkutan olay ortaya çıktı

2 haftadır dizide yoktu! Korkutan olay ortaya çıktı

Yeni salgın tehdidi! Gizemli hastalık can almaya devam ediyor

Yeni salgın tehdidi! Gizemli hastalık can almaya devam ediyor

Kızı kanlar içinde buldu, son sözü yürek dağladı

Kızı kanlar içinde buldu, son sözü yürek dağladı

Berat Albayrak gözyaşlarını tutamadı

Berat Albayrak gözyaşlarını tutamadı

İlginizi Çekebilir

Herkestan sakladığı sırrı ifşa oldu! Putin’in gizli oğulları...

Herkestan sakladığı sırrı ifşa oldu! Putin’in gizli oğulları...

Kendisini arabasına hapsetti! Geçici karantina merkezi oluşturdu

Kendisini arabasına hapsetti! Geçici karantina merkezi oluşturdu

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

“İkinci evim” dedi! Üstsüz paylaşımı olay oldu

“İkinci evim” dedi! Üstsüz paylaşımı olay oldu

Kolunda bir penisle yaşadı! “Sonunda doğru yere koydular”

Kolunda bir penisle yaşadı! “Sonunda doğru yere koydular”

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.