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Rusya Dışişleri'nden açıklama! 'Türkiye'ye gerçek durum hakkında detaylı bilgi vermeye çalıştık'

12.12.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya, Rusya-Ukrayna savaşını yakından takibini sürdürüyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, İstanbul’da gerçekleştirilen Türk-Rus siyasi istişareleri ile ilgili konuştu. Verşinin, "Türkiye'ye sahadaki gerçek durum hakkında detaylı bilgi vermeye çalıştık. Batı medyasının çarpıtmaya devam ettiği durumu Türkiye'ye anlatmak bu açıdan çok önemliydi" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri'nden açıklama! 'Türkiye'ye gerçek durum hakkında detaylı bilgi vermeye çalıştık'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, 8-9 Aralık’ta İstanbul’da gerçekleştirilen Türk-Rus siyasi istişareleri ile ilgili gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

'TÜRKİYE'YE ANLATMAK ÖNEMLİYDİ'

Verşinin, “Ukrayna, Donbass ve Rusya'nın yeni bölgelerindeki gelişmeleri tüm ayrıntılarıyla ele aldık. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin saldırgan tavrına ve Donbass ile Rusya'nın diğer bölgelerindeki sivillere yönelik saldırılarına dikkat çekerek, Türkiye'ye sahadaki gerçek durum hakkında detaylı bilgi vermeye çalıştık. Batı medyasının çarpıtmaya devam ettiği durumu Türkiye'ye anlatmak bu açıdan oldukça önemliydi. Çok sayıda yanlış haber yapıldı” dedi.

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'HER ŞEYİN NASIL BİTTİĞİNİ HATIRLAMALISINIZ'

Rus ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerin son turunun İstanbul'da gerçekleştirildiğini hatırlatan Verşinin, “Her şeyin nasıl bittiğini hatırlamalısınız. Her şey Ukrayna'nın saldırgan ve yapıcı olmayan davranışlar sergilemesiyle sona erdi. Biz ise tam aksine özel askeri operasyon sırasında açıklanan hedeflere ilişkin görüşme yapmaya hazır olduğumuzu ifade eden açıklamalar yaptık” şeklinde konuştu.

'HEM BİZİ HEM TÜRKİYE'Yİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR'

Rusya ile Türkiye arasında gelişen ikili ilişkiler çerçevesinde İstanbul faydalı istişareler yapıldığını belirten Verşinin, “İstişareler, BM Güvenlik Konseyi reformu ve Birleşmiş Milletlerin yeni dünyadaki rolüne ilişkin bakış açımızın yanı sıra New York'taki ve diğer uluslararası platformlardaki delegasyonlarımız arasındaki etkileşim gibi çeşitli konularla ilgiliydi. Bunlar özellikle Afganistan, Libya, Filistin ve Orta Doğu'daki durumları kapsıyor. Tüm bu konular zaman zaman New York'ta ele alınıyor ve kesinlikle hem bizi hem de Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor" ifadelerini kullandı. (İHA)

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