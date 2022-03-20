Rusya dozu arttırdı: Bir ölümcül hipersonik füze daha!

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları artarak devam ediyor. Savaşın 25. gününde Rusya Ukrayna'ya ikinci hipersonik füzeyi fırlattı. Füzelerin ölümcül olması ve savaşın başından bu yana ilk kez kullanılması kaygılara yol açıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, güçlü Kalibr seyir füzelerinin Karadeniz'in Kırım açıklarındaki gemilerden Ukrayna askeri altyapısına fırlatıldığını açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Karadeniz'den fırlatılan Kalibr seyir füzeleri, çatışmalarda hasar gören Ukrayna zırhlı araçlarını onaran Nizhyn tesisine ateşlendi" dedi.

Ses hızının beş katına kadar gidebilen son derece güçlü Kalibr silahı NATO tarafından 'Sizzler' (Cızırdayan) olarak adlandırıldı.

Konaşenkov, Ukrayna tarafından kullanılan bir yakıt depolama tesisini yok etmek için Kırım'dan hipersonik Kinjal füzeleri de dahil olmak üzere başka füzeler de fırlatıldığını sözlerine ekledi.

Bugün Kinjal füzelerinin fırlatıldığı resmi olarak doğrulanmasa da, hipersonik füzeler dün Ukrayna'nın batısında kullanıldı.

Cumartesi günü, Rusya 'Kinjal' (Hançer) hipersonik füzesini fırlattı, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez böyle bir silah kullanıldı.

Moskova, 'Kinjal' roketlerinin batı füze savunma sistemleri tarafından durdurulamayacağını iddia ediyor.

Moskova'ya göre, 1.250 mil menzile sahip füzelerin ve Batı'da dengi yok.

Interfax haber ajansına göre Konaşenkov, Rusya'nın, Bastion kıyı füze sistemini kullanarak liman kenti Odesa yakınlarındaki Ukrayna askeri radyo ve keşif merkezlerini yok ettiğini de iddia etti.

RUSYA: YABANCI PARALI SAVAŞÇILARIN BULUNDUĞU ASKERİ EĞİTİM MERKEZİ VURULDU

Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin, Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini ve bazı yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini belirtti.

Konaşenkov, Ukrayna'da son 24 saatte 62 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Jitomir bölgesinin Ovruç yerleşim biriminin yakınlarında Ukrayna'ya gelen yabancı paralı savaşçıların bulunduğu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin özel operasyonlar eğitim merkezi yüksek hassasiyetli füzelerle vuruldu. 100'den fazla asker ve yabancı paralı savaşçı yok edildi."

Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait toplam 207 insansız hava aracı (İHA), 1467 tank ve çeşitli zırhlı araç, 148 uçaksavar füze sistemi, 573 obüs ve havan topu ve 1262 özel askeri aracın yok edildiği bilgisini paylaştı. (AA)

