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  4. Rusya durmuyor! Ukrayna'da vurulan binada 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Rusya durmuyor! Ukrayna'da vurulan binada 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

14.01.2023 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'nın Dnipro kentinde düzenlediği füze saldırısında ağır hasar alan apartmandan 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Rusya durmuyor! Ukrayna'da vurulan binada 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Rusya, Ukrayna'da operasyonlarını sürdürüyor. Rus askerlerinin Ukrayna'nın Dnipro kentini hedef almasının ardından kentte bir bina ağır hasar aldı.

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'ÜLKE GENELİNDE HAVA SALDIRISI UYARISI YAPILDI'

Ukrayna'nın Dnipropetrovsk Bölge Valisi Valentyn Reznichenko saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Rus işgalciler bugün öğleden sonra çoklu füze saldırısı düzenledi. Ülke genelinde hava saldırısı uyarısı yapıldı. Birçok yerleşim yerinde patlama sesleri duyuldu. Lviv ve Harkiv'de altyapı tesisleri vuruldu. Dnipro'da ise Rus füzeleri evlere isabet etti. Dnipro'da 9 katlı bir bina ağır hasar gördü. Çok sayıda insan enkaz altında kaldı. Bölgeden gelen son bilgilere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 12'si çocuk yaklaşık 60 kişi ise yaralandı" ifadelerini kullandı. (İHA)

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Rusya Ukrayna savaş

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