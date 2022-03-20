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Rusya Federal Uzay Ajansı Başkanı'ndan flaş GPS iddiası: "Bundan haberiniz var mı?"

20.03.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin'in iddiasına göre ABD, Rusya’nın GPS bağlantısını kesmeyi planlıyor. "Bugün, ABD'nin yaptırımlar kapsamında Rusya'yı GPS navigasyonundan çıkarma ihtimalini düşündüğünü biliyor muydunuz? Bundan haberiniz var mı? Bilmiyorsunuz. Değerlendiriyorlar" diyen Rogozin Rusya'nın kendi GPS sistemlerine geçmesi gerektiğini de kaydetti.

Rusya Federal Uzay Ajansı Başkanı'ndan flaş GPS iddiası: "Bundan haberiniz var mı?"

Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya, devletlerin ve şirketlerin çeşitli yaptırımlarına maruz kaldı. Özellikle ABD tarafından Rusya'ya dikkat çekici yaptırımlar uygulandı. Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin yaptığı bir açıklamada ise bu yaptırımlar çerçevesinde ABD’nin, Rusya’ya GPS bağlantısını keseceğini duyurdu.

ABD RUSYA'NIN GPS BAĞLANTISINI KESEBİLİR

Rusya’nın Samara kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada Rogozin, "Bugün, ABD'nin yaptırımlar kapsamında Rusya'yı GPS navigasyonundan çıkarma ihtimalini düşündüğünü biliyor muydunuz? Bundan haberiniz var mı? Bilmiyorsunuz. Değerlendiriyorlar" ifadelerini kullandı.

Rogozin

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GLONASS VAR

Bu duruma karşılık kendi alternatiflerinin olduğunu ifade eden Rogozin, "Size 2. Soru, bu konuda kendinizi zorlamaya değer mi? Cevap veriyorum, bu konuda kendinizi zorlamamalısınız. Çünkü her akıllı cep telefonunda bu sistem (Glonass) var. GPS’i kapattığınızda Glonass çalışır. GPS ile aynı özelliklere sahip. Bu yüzden sorun yok" dedi. (İHA)

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