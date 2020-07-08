Rusya Federal Uzay Ajansı yetkilisine "vatana ihanet" suçlaması! Tutuklandı

Rusya'nın başkenti Moskova’daki Lefortovskiy Mahkemesinde, eski gazeteci Safronov'un askeri-teknik alandaki devlet sırlarını NATO’nun istihbarat birimlerine ilettiği gerekçesiyle duruşma yapıldı.

Savcılığın talebi üzerine kamuya kapalı gerçekleşen duruşmada, Safronov'un 6 Eylül'e kadar tutuklu kalmasına karar verildi.

Safronov'un kendisine yöneltilen suçu da kabul etmediği belirtildi.

MAHKEMENİN KARARINA İTİRAZDA BULUNULACAK

6 Eylül'de İvan Safronov'un tekrar duruşmasının yapılması öngörülüyor.

Ayrıca yöneltilen suçlama kapsamında Safronov'un 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

Safronov'un avukatı İvan Pavlov, duruşma sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkemede, Safronov'un 2012 itibarıyla Çek istihbaratına çalıştığı iddia edildiğini aktararak, "Safronov'un 2017'de Çekya'ya internet aracılığıyla Rusya'nın Orta Doğu ve Afrika'ya silah sevkiyatıyla ilgili askeri-teknik bilgi aktardığı düşünülüyor." dedi.

Mahkemede, Safronov'un suçlu olduğuna dair herhangi bir kanıtın sunulmadığına işaret eden Pavlov, mahkemenin kararına itirazda bulunacaklarını kaydetti.