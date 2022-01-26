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Rusya, güvenlik tekliflerine ilişkin ABD'nin yazılı yanıtını aldı

26.01.2022 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Dışişleri Bakanlığı, güvenlik tekliflerine ilişkin ABD’nin yazılı yanıtını aldığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Blinken de endişelerini ilettiklerini ve diplomasiye açık olduklarını belirtti.

Rusya, güvenlik tekliflerine ilişkin ABD'nin yazılı yanıtını aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan’ın bakanlık binasına geldiği belirtildi.

Sullivan’ın, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko ile görüştüğü bilgisine yer verilen açıklamada, "ABD Büyükelçisi, Rusya’nın güvenlik tekliflerine ilişkin ABD’nin yazılı yanıtını teslim etti." ifadesi kullanıldı.

ABD'DEN İLK AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Blinken konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "ABD ve müttefiklerinin tüm endişelerini Rusya'ya ilettik. Diyaloğa açık olduğumuzu ve diplomasiyi tercih ettiğimizi söyledik." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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