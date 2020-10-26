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Rusya İdlib'de Türkiye destekli muhalif grubun eğitim kampını vurdu

26.10.2020 17:32 | Son Güncelleme

Rusya ve Suriye savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de Türkiye destekli muhalif grup Feylak el Şam'a yönelik bombardıman düzenledi. 50'nin üzerinde muhalif hayatını kaybetti.

Rusya İdlib'de Türkiye destekli muhalif grubun eğitim kampını vurdu

Rusya ve Suriye savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de Türkiye destekli muhalif grup Feylak el Şam'a yönelik bombardıman düzenledi.

Feylak el Şam'dan Reuters'a konuşan muhalif savaşçılar, bombardımanın Türkiye sınırına 10 kilometre mesafedeki Cebel el Duveyla'daki eğitim kampına yapıldığını ve en az 20 savaşçının hayatını kaybettiğini söyledi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ise can kaybının 55'in üzerinde olduğunu duyurdu. Suriye'de muhaliflere yakın yayın organları, 100 kişinin de ağır yaralandığını yazdı.

Rusya ve Suriye ordusunun bölgeye yönelik bombardımanı hafta sonu başladı.

Geçen hafta Türkiye de, İdlib'in en güneyindeki Morik'te bulunan gözlem noktasını kuzeyde muhaliflerin bulunduğu bölgeye taşımıştı. Yetkililer ve muhalifler, daha önce Rusya'nın desteğiyle süren ikmal ve takviyelerin bir süredir yapılamadığını, gözlem noktasının bu sebeple daha güvenilir bir noktaya taşındığını söylemişti.

Moskova ve Şam, İdlib'in büyük bir kısmını kontrol eden El Kaide bağlantılı Hayat Tahrir el Şam'ı (HTŞ) terör örgütü olarak kabul ediyor. İki ülke, 5 Mart'ta Türkiye ile uzlaşılan ateşkese rağmen bir süredir HTŞ'nin bölgedeki etkinliği durdurulmazsa operasyon düzenleyebileceklerini açıklıyor; bölgede daha küçük çaplı bombardımanlar yapıyordu.

Ancak bu kez operasyon düzenlenen Feylak el Şam, Türkiye'nin bölgede en uzun süredir desteklediği gruplardan biri.

Örgüt, Mayıs 2018'de İdlib'de HTŞ'ye karşı oluşturulan Ulusal Kurtuluş Cephesi'ne (UKC) katılmıştı. Ekim 2019'da UKC, Türkiye'nin desteğiyle kuzeydeki Cerablus ve Afrin bölgelerinde oluşturulan Suriyeli muhalif örgütle birleşmiş ve yeni oluşum "Suriye Milli Ordusu" adını almıştı.

Feylak el Şam'ın güçlü parçalarından biri olduğu Suriye Milli Ordusu, Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü birçok operasyonda yer aldı.

UKC sözcüsü Sayf Raad, "Rus savaş uçakları ve rejim güçleri, İdlib'deki askeri noktaları, köyleri ve kasabaları hedef alarak Türk-Rus ateşkes anlaşmasını sürekli ihlâl ediyor." açıklaması yaptı.

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