Rusya ile Ukrayna arasında savaşa neden oldular! Donetsk ve Luhansk’ın liderleri kim? Dünya onları merak ediyor…

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın doğusundaki Moskova destekli isyancı bölgelerin bağımsızlığını tanıdı ve bu hareket, hem Rus işgalini başlattı hem de Batı ile gerginliği körükledi. Bu gelişmenin ardından herkes ayrılıkçı bölgelerin geçmişi hakkında araştırma yapıyor. Donetsk ve Luhansk’ın liderleri kim?

MYNET ÖZEL - BÜŞRA OTURAK

İşte doğu Ukrayna'daki isyancı kontrolündeki bölgelere bir bakış:

ÇATIŞMA 2014’DEN BERİ SÜRÜYORDU

Donetsk ve Luhansk bölgeleri, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinin ardından başlayan Kremlin destekli silahlı ayaklanmadan bu yana Kiev ordusuyla silahlı çatışmaya kilitlenmişti. Ancak tüm çatışmaların ve referandumların ardından ilan edilen bağımsızlıkları uluslararası toplum tarafından tanınmadı.

Bölge, Kiev ile Moskova arasındaki kültürel savaşın da merkezinde yer alıyor.

DÜNYA ONLARI MERAK EDİYOR! DONETSK VE LUHANSK’IN LİDERLERİ KİM?

İki cumhuriyetin her biri merkezi hükümetten tam özerklik istediler ve ikisi de kendi ilan ettiği başkanlara sahip.

Kiev'in itiraz ettiği bir seçimde 2018'te seçilen Denis Pushilin, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri, Leonid Pasechnik ise Luhansk ayrılıkçı bölgesinin lideri.

Bazı haberlere göre, son birkaç yıldır saldırılarda, iç çatışmalarda ve operasyonlarda birçok kişi öldürüldü.

Donetsk'in isyancı lideri Alexander Zakharchenko da, Ağustos 2018'de Donetsk’te bir kafede düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybetmiş ve bugüne kadarki çatışmaların en önemli kurbanı olmuştu.

BARIŞ ANLAŞMALARI YAPILMIŞTI

Eylül 2014'te Belarus'un başkenti Minsk'te ateşkes imzalanmıştı ancak anlaşma hızla çöktü ve büyük çaplı çatışmalar yeniden başladı ve Ukrayna kuvvetleri için bir başka büyük yenilgiye yol açtı.

Fransa ve Almanya, Şubat 2015'te Minsk'te Ukrayna, Rusya ve isyancıların temsilcileri tarafından imzalanan başka bir barış anlaşmasına aracılık etti. 2015 Minsk anlaşmalarında belirtilen doğu Ukrayna'daki çatışmayı çözme çabaları çıkmaza girdi.

Kiev ve ayrılıkçılar birbirlerini ihlalle suçladılar.

Savaşçılar tarafından tekrarlanan ihlaller nedeniyle bir dizi ateşkes gerçekleşti. Ancak anlaşmalar her iki tarafın da başarısızlıktan diğerini suçladığı ölü bir mektup olmaya devam ediyor.

YENİDEN BARIŞ ÇABALARI

Ukrayna yakınlarındaki Rus birliklerinin yoğunlaşmasıyla ilgili artan gerginlikler arasında Fransa ve Almanya, mevcut çatışmayı etkisiz hale getirmeye yardımcı olabileceği umuduyla 2015 anlaşmasına uyumu teşvik etmek için yeni bir girişim başlattı.

Berlin ve Paris'ten anlaşmanın uygulanmasına yönelik çağrılarına Ukraynalı yetkililer eleştirilerini arttırdı ve anlaşmanın ülkenin sonu olabileceği konusunda uyardı.

Paris ve Berlin'de Rusya, Ukrayna, Fransa ve Almanya'dan gelen elçiler arasında iki tur gerçekleşen görüşmelerde ilerleme kaydedilemedi.

Bu arada Rus parlamentosunun alt meclisi geçen hafta Putin'i Ukrayna'nın isyancı bölgelerinin bağımsızlığını tanımaya çağırdı.

PUTİN BÖLGELERİN BAĞIMSIZLIĞINI TANIDI

Pazartesi günü Putin'in isyancı bölgelerin bağımsızlığını tanıması, Minsk barış anlaşmasına gölge düşürdü ve Batı’yla gerginliğini körükledi.

Dünyayı ayağa kaldıran bu kararın ardından gelişmeler merakla bekleniyor.



