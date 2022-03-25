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Rusya kayıp vermeye devam ediyor: Ordunun önemli ismi öldürüldü

25.03.2022 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya, 24 Şubat sabahından itibaren Rusya-Ukrayna savaşına kilitlenmiş durumda. Saldırı öncesinde Rusya'nın Kiev'i günler içinde alabilme ihtimali konuşulurken Ukrayna direnişi Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı. Rusya kayıp vermeye devam ediyor. Son olarak Rusya'nın 49. Kombine Birliği Komutanı Korgeneral Yakov Rezantsev’in Herson’daki çatışmalar sırasında öldürüldüğü duyuruldu.

Rusya kayıp vermeye devam ediyor: Ordunun önemli ismi öldürüldü

Ukrayna ordusu, Rus ordusunun güney askeri bölgesi 49. Kombine Birliği Komutanı Korgeneral Yakov Rezantsev’in Herson’daki çatışmalar sırasında öldürüldüğünü açıkladı.

UKRAYNA ORDUSU DUYURDU

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar 30. gününde devam ediyor. Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde bulunan Herson kentinin Chornobayivka bölgesindeki çatışmalarda, Rus ordusunun güney askeri bölgesi 49. Kombine Birliği Komutanı Korgeneral Yakov Rezantsev’in öldürüldüğü açıklandı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Ukrayna ordusu 6 Rus general ve Karadeniz Donanması komutan yardımcısının çatışmalarda öldürüldüğünü açıklamıştı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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