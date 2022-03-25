Rusya kayıp vermeye devam ediyor: Ordunun önemli ismi öldürüldü

Ukrayna ordusu, Rus ordusunun güney askeri bölgesi 49. Kombine Birliği Komutanı Korgeneral Yakov Rezantsev’in Herson’daki çatışmalar sırasında öldürüldüğünü açıkladı.

UKRAYNA ORDUSU DUYURDU

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar 30. gününde devam ediyor. Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde bulunan Herson kentinin Chornobayivka bölgesindeki çatışmalarda, Rus ordusunun güney askeri bölgesi 49. Kombine Birliği Komutanı Korgeneral Yakov Rezantsev’in öldürüldüğü açıklandı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Ukrayna ordusu 6 Rus general ve Karadeniz Donanması komutan yardımcısının çatışmalarda öldürüldüğünü açıklamıştı. (İHA)

