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Rusya NATO üssünü mü bombaladı? 3. Dünya Savaşı çıkacak mı? Polonya sınırındaki NATO üssü vuruldu mu?

13.03.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, Ukrayna'nın Polonya sınırına yalnızca 25 kilometre mesafedeki bir askeri üssü hedef aldı. Söz konusu üste en az 9 kişinin öldüğü, 57 kişinin de yaralandığı açıklandı. Peki Rusya Polonya sınırındaki NATO üssünü vurdu mu? 3. Dünya Savaşı çıkacak mı? İşte merak edilenler...

Rusya NATO üssünü mü bombaladı? 3. Dünya Savaşı çıkacak mı? Polonya sınırındaki NATO üssü vuruldu mu?

Rusya'nın Ukrayna işgali sürerken, bugün 18. güne girildi. Ukrayna'nın batısında bulunan bazı kentlere ilk kez saldıran Rusya, Ukrayna'nın Polonya sınırına yalnızca 25 kilometre mesafedeki bir askeri üssü hedef aldı. Yavoriv'deki askeri üsse 30 füze ateşlendiği ifade edildi.

RUSYA NATO ÜSSÜNÜ MÜ VURDU?

Lviv'e bağlı bölgede NATO tarafından Ukraynalılara askeri eğitim verilen Uluslararası Barış ve Güvenlik Merkezi bulunmaktaydı. Vurulan askeri üssün, NATO'ya bağlı olmayıp NATO'nun Ukraynalı askerlere eğitim verdiği bir askeri üs olduğu öğrenildi.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, eğitim üssünün Ruslar tarafından hedef alındığını onayladı ve 'terörist saldırı' ifadesini kullandı. Reznikov'un verdiği bilgiye göre, yabancı eğitimciler (NATO) saldırı esnasında üsteydi. Lviv kenti yöneticileri ise, Rus işgalcilerin 30 roket fırlattığı üste en az 9 kişinin öldüğünü, 57 kişinin de yaralandığını duyurdu.

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Ayrıca görgü tanıkları, eğitim üssünün vurulduğu Yavoriv'de çok sayıda ambulansın olay yerinde olduğunu söylemekte. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, füze saldırısının sonrasında 19 ambulans sirenleri açık halde askeri üsten ayrıldı.

İlk defa bu kadar batıda bir noktayı hedef almış olan Rusya, aynı zamanda uluslararası bir üssü de vurmuş oldu. Ukrayna'da bulunan Buzzfeed muhabiri Christopher Miller, saldırının Lviv Belediye Başkanı tarafından doğrulandığını ifade etti. Miller, Şubat ayında Yavoriv'deki NATO üssünü ziyaret ettiğini hatırlatıp ABD'li askerlerin Ukraynalılara eğitim verdiği görüntüleri Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Kısa ismi IPSC olarak bilinen eğitim merkezi, Ukrayna'da 2007 senesinde kuruldu.
NATO belgelerine göre, üste özellikle Ukraynalı ve diğer ülkelerden askerlere mayın temizleme eğitimleri de verildi.

3. DÜNYA SAVAŞI ÇIKACAK MI?

Siyasiler arasında ve sosyal mecralarda 3. Dünya Savaşı hakkında söylentiler devam etse de, henüz olaylar Dünya Savaşı'na dönüşmüş değil. Böyle bir savaşın olup olmayacağını ise ilerleyen süreç ve ülkeler arası siyaset belirlemiş olacak.

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Anahtar Kelimeler:
NATO Polonya Rusya Ukrayna
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