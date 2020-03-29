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Rusya'nın başkenti Moskova'da sokağa çıkma kısıtlaması

DÜNYA HABERLERİ  | 29.03.2020 22:06 | Son Güncelleme

Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da sokağa çıkma kısıtlaması

Moskova Belediyesi, daha önce alınan önlemlere uyulmaması nedeniyle tedbirleri sıkılaştırma kararı aldı. Yeni tedbirlere göre, 30 Mart'tan itibaren tüm başkent sakinleri, yaş gözetmeksizin evde kendini karantinaya alacak. Sadece acil tıbbi yardım ihtiyacı olanlarla işe gitmek zorunda kalanlar dışarı çıkabilecek.

GEREKÇE GÖSTERMEKSİZİN DIŞARI DOLAŞILMAYACAK

Vatandaşların evine en yakın market ve eczaneye gitmesine, çöp atmasına izin verilecek. Evcil hayvan sahipleri hayvanlarını gezdirmek için evinin en fazla 100 metre uzağına gidebilecek. Moskova'ya giriş ve çıkışlarda bir sınırlama getirilmezken, şehirde gerekçe göstermeksizin dışarıda dolaşılmayacak.

Ayrıca, ilerleyen günlerde sadece özel izinle evden çıkışlara izin verilecek ve önlemlere uyulması için akıllı takip sistemi kullanılacak.

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Moskova Rusya koronavirüs

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