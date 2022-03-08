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Rusya'nın casusu ilan ettiler! 10 yıl yasak getirildi: İdam cezasından daha ağır

08.03.2022 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna, Bulgaristan'da muhalif grubu temsil eden Yeniden Doğuş Partisi'nin lideri Kostadin Kostadinov’u Rusya'nın casusu ilan etti. 10 yıllığına Ukrayna'ya giriş yasağı getirilen Kostadinov "Bu suçlama aslında idam cezasından daha ağır bir ceza sayılır" açıklamasını yaptı.

Rusya'nın casusu ilan ettiler! 10 yıl yasak getirildi: İdam cezasından daha ağır

Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelimeler yaşanıyor. Ukrayna, Bulgaristan Parlamentosu’nda muhalif grubu temsil eden popülist Yeniden Doğuş Partisi'nin lideri Kostadin Kostadinov'u Rusya'nın casusu ilan ederek ülkeye girişine 10 yıl yasak getirdi. Kostadinov, “Bu suçlama aslında idam cezasından daha ağır bir ceza sayılır" açıklamasında bulundu.

"PUTİN REJİMİNİN CASUSU"

240 üyeli parlamentoda 13 kişilik grubu ile Rusya’nın resmi devlet politikasını savunan bir siyaset yürüten Kostadinov, Bulgaristan Devlet Haber Ajansında (BTA) düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna tarafından “Putin rejiminin casusu” ilan edildiğini, bu bahaneyle serbest dolaşım özgürlüğünün sınırlandırıldığını bildirdi.

Kostadinov, Ukrayna’ya 24 Şubat’ta yaptığı ziyarette geçici olarak gözaltına alındığını belirterek, Bulgar makamların kendisiyle ilgili Ukrayna güvenlik güçlerine kötü niyetli ihbarda bulunduklarını öne sürdü.

"İDAM CEZASINDAN DAHA AĞIR"

“Bu suçlama aslında idam cezasından daha ağır bir ceza sayılır.” diyen Kostadinov, suçlamanın Ukrayna’da görüştüğü Bulgar vatandaşlarının hayatlarını da riske atabileceği uyarısında bulundu.

Kostadin Kostadinov’un yandaşları Osmanlı-Rus Savaşının bitimi olan 3 Mart’ta kutlanan Ulusal Bağımsızlık Bayramında Şipka tepesinde düzenlenen törende Başbakan Kiril Petkov’a kar topu atmış ve bayram konuşmasını Rusya yanlısı sloganlarla sabote etmeye çalışmıştı.

Yeniden Doğuş Partisi ve Başbakan Kiril Petkov’un 4 partili koalisyon hükümetinin ortaklarından olan komünist kökenli Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP), Rusya’ya yaptırımları destekleyen ortak bildirinin aleyhine oy kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Rusya Ukrayna
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