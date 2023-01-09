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  4. Rusya’nın kuzeyinde küçük uçak düştü! Ölü ve yaralılar var...

Rusya’nın kuzeyinde küçük uçak düştü! Ölü ve yaralılar var...

09.01.2023 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın kuzeyinde yer alan Nenets Özerk Bölgesi'nde Naryan-Mar’dan Karatayka ve Varandei'ye gitmek üzere havalanan Antonov An-2 tipi uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Rusya’nın kuzeyinde küçük uçak düştü! Ölü ve yaralılar var...

Rusya’nın kuzeyinde küçük uçak düştü. Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Nenets Özerk Bölgesi'nde Antonov An-2 tipi uçağın düştüğü bildirilerek, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, "12 kişiyi taşıyan An-2 uçağı, Nenets Özerk Bölgesi'ndeki Karatayka yerleşim yeri yakınlarında düştü. 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı belirlendi" denildi.

Uçağın, Naryan-Mar’dan Karatayka ve Varandei'ye gitmek üzere havalandığı aktarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma açıldığı belirtilirken, kaza bölgesine müfettişlerin ve adli tıp uzmanlarının gönderildiği açıklandı. (İHA)

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Rusya uçak

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