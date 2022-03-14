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  4. Rusya’nın vurduğu Mariupol kentindeki yıkım havadan görüntülendi

Rusya’nın vurduğu Mariupol kentindeki yıkım havadan görüntülendi

14.03.2022 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırıları devam ederken, ülkenin bir çok yerinden acı haberler gelmeye devam ediyor. Sivil can kayıplarının arttığı Ukrayna'da, Rus ordusunun yaptığı yıkım da gözler önüne serildi. Ukrayna’nın güneyinde yer alan Mariupol kentine saldırıları devam ederken, şehirdeki yıkım havadan görüntülendi.

Rusya’nın Ukrayna topraklarına saldırıları sürerken, can kayıpları da artmaya devam ediyor. Ukrayna’nın Mariupol kentinde Rus ordusunun saldırıları sürüyor.

Kentteki yıkım havadan görüntülenirken, kentin birçok noktasından siyah dumanların yükseldiği ve sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığı görüldü.

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2 BİN 500'DEN FAZLA SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başdanışmanı Oleksiy Arestoviç, Rus ordusunun Mariupol kentine yönelik saldırılarında 2 bin 500'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

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Arestoviç, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Mariupol'da gerginliğin sürdüğünü, Ukrayna ordusunun Rusların saldırılarını engellediğini söyledi.

Şehri ele geçiremeyen Rus güçlerinin sivil yapıları hedef aldığını vurgulayan Arestoviç, "Ruslar şehri yeryüzünden silmek istiyor. Yerel yöneticilerin resmi rakamlarına göre 2 bin 500'den fazla sivil hayatını kaybetti." dedi.

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