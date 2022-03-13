HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya rezervlerinin yarısını kullanamaz hale geldi! İşte yaptırımların Rusya'ya bedeli

Rusya rezervlerinin yarısını kullanamaz hale geldi! İşte yaptırımların Rusya'ya bedeli

13.03.2022 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Putin 24 Şubat'ta Ukrayna'ya karşı askeri operasyon emri vermişti. Bu kararın ardından başta Amerika olmak üzere Batı ülkeleri Rusya'ya karşı tek tek yaptırımlarını açıklamıştı. Rusya'nın para birimi ruble bu hamleler karşısında tarihi düşüş yaşadı. Peki yaptırımlardan sonra Rusya'nın ne kadar rezervi kaldı? Rusya rezervlerinin ne kadarını kullanabilecek durumda? İşte son detaylar...

Rusya rezervlerinin yarısını kullanamaz hale geldi! İşte yaptırımların Rusya'ya bedeli

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi insanlıkdışı görüntüleri ortaya çıkarırken dünyada birçok ülkeyi de ekonomik yönden etkiledi. Bu ülkelerin zirvesinde şüphesiz Rusya var. Enerjiden teknolojiye, tekstilden gıdaya birçok ülke Rusya'ya yaptırım kararı aldı. Peki Rusya bu kadar yaptırımın karşısında neler kaybetti? Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, yaptırımlar nedeniyle yaklaşık 300 milyar dolar değerindeki uluslararası rezervi kullanamadıklarını söyledi.

REZERVLERİ DONDURULDU

Siluanov, Rus devlet kanalı Rossiya-1’e yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD ve Avrupa Birliği tarafından dondurulan rezervlerine ilişkin konuştu.

Rusya'nın toplam 640 milyar dolar civarında rezerve sahip olduğuna işaret eden Siluanov, "Şimdi rezervlerin 300 milyar dolarını kullanamıyoruz. Rezervin bir kısmı da Çin'de ve Batı şimdi Çin'e bu rezerve erişimimizi kısıtlaması için baskı yapıyor." dedi.

İBRE ÇİN'E DÖNECEK

Anton Siluanov, "Batılı pazarlar kapandığı için Çin ile iş birliğinin katlanarak artacağını düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Siluanov, 10 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin rezervlerine tekrar erişememesi halinde dış borçlarını rubleyle ödeyeceklerini söylemişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zelenskiy'den dünyaca ünlü teknoloji devlerine çağrı: Rusya'da hizmet vermeyi durdurunZelenskiy'den dünyaca ünlü teknoloji devlerine çağrı: Rusya'da hizmet vermeyi durdurun
Rusya-Ukrayna savaşında son durum! Açıklama geldi: HazırızRusya-Ukrayna savaşında son durum! Açıklama geldi: Hazırız
700 bin TL değerindeki araca beton döktüler!700 bin TL değerindeki araca beton döktüler!
Anahtar Kelimeler:
Rus Rublesi Rusya Vladimir Putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Vali motokurye kararını ve hava durumunu peş peşe açıkladı! Yarın İstanbul'da kar var mı?

Vali motokurye kararını ve hava durumunu peş peşe açıkladı! Yarın İstanbul'da kar var mı?

İran duyurdu: Biz vurduk!

İran duyurdu: Biz vurduk!

Uzman çavuş şaka amaçlı silahı başına dayadı, sonrası korkunç

Uzman çavuş şaka amaçlı silahı başına dayadı, sonrası korkunç

Türkiye'nin bonservis rekorunu kırıyor!

Türkiye'nin bonservis rekorunu kırıyor!

Gece yarısı duştan şoke eden poz! "Sil bunu ayıp"

Gece yarısı duştan şoke eden poz! "Sil bunu ayıp"

Zelenskiy'den Putin'e Çeçenistan göndermesi

Zelenskiy'den Putin'e Çeçenistan göndermesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.