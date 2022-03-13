Rusya rezervlerinin yarısını kullanamaz hale geldi! İşte yaptırımların Rusya'ya bedeli

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi insanlıkdışı görüntüleri ortaya çıkarırken dünyada birçok ülkeyi de ekonomik yönden etkiledi. Bu ülkelerin zirvesinde şüphesiz Rusya var. Enerjiden teknolojiye, tekstilden gıdaya birçok ülke Rusya'ya yaptırım kararı aldı. Peki Rusya bu kadar yaptırımın karşısında neler kaybetti? Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, yaptırımlar nedeniyle yaklaşık 300 milyar dolar değerindeki uluslararası rezervi kullanamadıklarını söyledi.

REZERVLERİ DONDURULDU

Siluanov, Rus devlet kanalı Rossiya-1’e yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD ve Avrupa Birliği tarafından dondurulan rezervlerine ilişkin konuştu.

Rusya'nın toplam 640 milyar dolar civarında rezerve sahip olduğuna işaret eden Siluanov, "Şimdi rezervlerin 300 milyar dolarını kullanamıyoruz. Rezervin bir kısmı da Çin'de ve Batı şimdi Çin'e bu rezerve erişimimizi kısıtlaması için baskı yapıyor." dedi.

İBRE ÇİN'E DÖNECEK

Anton Siluanov, "Batılı pazarlar kapandığı için Çin ile iş birliğinin katlanarak artacağını düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Siluanov, 10 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin rezervlerine tekrar erişememesi halinde dış borçlarını rubleyle ödeyeceklerini söylemişti.

