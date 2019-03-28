“Ne Rusya ne de Venezuela ABD’nin illeri değildir”

ABD ve 50’den fazla ülke, Venezuela muhalefet lideri Juan Guaido’yu geçici cumhurbaşkanı olarak kabul ederken, Çin ile birlikte Maduro’ya destek vermişti. Zaharova açıklamasının devamında, "Ne Rusya ne de Venezuela ABD’nin illeri değildir" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Washington’u Venezuela’da bir hükümet darbesi düzenlemeye çalışmakla suçlamıştı. Venezuela’nın Moskova’daki Askeri Ateşesi Jose Rafael Torrealba bugün yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin askeri ve teknik işbirliğine ilişkin bir anlaşma çerçevesinde Venezuela’da bulunduğunu, askeri operasyonlarla bağlantılarının olmadığını söyledi.

Rus hava kuvvetleri Antonov-124 kargo uçağı ve daha küçük bir Ilyushin Il-62, Cumartesi günü Karakas’ın dışındaki ana havaalanına inerek 100 Rus askeri ve tonlarca ekipman bırakmıştı. Askeri Ateşe Torrealba yaptığı açıklamada, “Rusya’nın Venezuela’da askeri operasyonlar yürütmek için bir varlığından kesinlikle bahsetmiyoruz” dedi.

Ateşeye göre, Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez’in iki ülke arasındaki işbirliğinin bir parçası olarak Nisan ayında Moskova’yı ziyaret etmesi bekleniyor.