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  4. Rusya sandık başında: Putin'le devam mı tamam mı? İşte Rus liderin rakipleri

Rusya sandık başında: Putin'le devam mı tamam mı? İşte Rus liderin rakipleri

25.02.2024 12:41
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Rusya'da devlet başkanlığı seçiminin erken oylama aşaması başladı. 37 bölgede kurulan seçim sandıklarında belirli meslek grupları oylarını kullanıyor. Devlet Başkanı Vladimir Putin'e rakip olarak 3 aday sahneye çıktı. Adaylar, ilk turda yüzde 50'yi geçmeyi hedefliyor.

Rusya sandık başında: Putin'le devam mı tamam mı? İşte Rus liderin rakipleri

Rusya’da 15-17 Mart tarihleri arasında yapılacak devlet başkanlığı seçimleri için erken seçim süreci başladı. Rusya Merkez Seçim Komisyonu, Rusya’nın Ukrayna’dan ilhak ettiği bölgeler de dahil toplam 37 bölgede yaşayan balıkçı, ormancı, madenci ve zor görevlerde çalışanlar için sandıkların kurulduğunu duyurdu.

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Zaporijya bölgesinde kurulan sandıklarda askeri personel ve cephe hattına yakın noktalarda yaşayan siviller de sandık başına gidecek. 1 Mart tarihinden itibaren yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanma süreci başlayacak. İnternet üzerinden oylamaya katılmak için 3 milyondan fazla kişinin başvuru yaptığı, seçmenlerin de 16-17 Mart tarihleri arasında yine internet üzerinden oy kullanabileceği öğrenildi.

Ülkenin ulaşım açısından zor bölgeleri olan Kamçatka, Sibirya gibi bölgelerinde yaşayanların da oy kullanabileceği erken oy kullanma süreci 14 Mart tarihinde tamamlanacak. Sandıklar mühürlendikten sonra 17 Mart’taki oy sayım gününde bölge sandıklarına ilave edilecek.

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SEÇİMLERDE 4 ADAY YARIŞIYOR

Rusya’da 15-17 Mart tarihlerinde yapılacak 8. devlet başkanlığı seçimlerine bağımsız olarak katılacak mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yanı sıra Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) Başkanı Leonid Slutskiy, Rusya Komünist Partisi (KPRF) tarafından aday gösterilen milletvekili Nikolay Haritonov ve Yeni İnsanlar Partisi (Novıye Lyudi) Başkan Yardımcısı Vladislav Davankov da yer alacak. Adaylardan hiçbirinin yüzde 50’den fazla oy alamaması durumunda ikinci tur 7 Nisan’da gerçekleştirilecek. Seçimi kazanan adayın 7 Mayıs’ta yemin etmesi planlanıyor. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
seçim Rusya Vladimir Putin
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