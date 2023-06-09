Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu sır gibi saklıyor! Asker kaçağı oğlu Türkiye'de ortaya çıktı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun evlilik dışı doğan ve sır gibi sakladığı oğlunun asker kaçağı bir popçu olduğu haberi ülkede gündem oldu.

ŞOYGU'NUN GİZLİ OĞLU TÜRKİYE'DE ORTAYA ÇIKTI

Şoygu'nun gizli oğlu olduğu iddia edilen, sahne ismi Sheba olan 22 yaşındaki popçu Dalila Şebunaov'ın savaş sonrası Rusya'da ilan edilen kısmi seferberlikten kaçtığı ortaya çıktı. Genç şarkıcının eylül ayında askere çağrıldığı ama orduya katılmak yerine Türkiye'ye gittiği bildirildi.

Rusya'da binlerce genç Ukrayna'da savaşmaya giderken Şoygu'nun oğlunun Türkiye sahillerinde tatil yapması ülkede tepkilere neden oldu.



