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Rusya Savunma Bakanı Şoygu’dan Kuzey Kore açıklaması: “Üst düzey askeri ilişkiler ivme kazanacak”

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2019 15:32 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kuzey Kore Savunma Bakanı No Gwan Chol ile görüşmesinde Rusya ve Kuzey Kore’nin askeri ilişkilerin artarak ivme kazandığını söyledi.Kuzey Kore ile Rusya’nın diplomatik ilişkilerinin başlamasının 70.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu’dan Kuzey Kore açıklaması: “Üst düzey askeri ilişkiler ivme kazanacak”

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kuzey Kore Savunma Bakanı No Gwan Chol ile görüşmesinde Rusya ve Kuzey Kore’nin askeri ilişkilerin artarak ivme kazandığını söyledi.
Kuzey Kore ile Rusya’nın diplomatik ilişkilerinin başlamasının 70. yılı nedeniyle Rusya’nın Vladivostok şehrine gerçekleşen ziyarette ikili görüşmeler başladı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Kuzey Kore Savunma Bakanı No Gwan Chol, liderlerin yarın gerçekleşmesi planlanan görüşmesinden önce ikili görüşme gerçekleştirdi. Bir kısmı basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu önemli açıklamalarda bulundu. Şoygu basın toplantısında, “Rusya, Kuzey Kore Halk Cumhuriyeti arasındaki ilişkilere ve iyi komşuluk ilişkilerine önem gösteriyor. Bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi için çalışıyoruz” dedi.

“Üst düzey askeri ilişkiler ivme kazanacak”
Kuzey Kore ile Rusya arasındaki askeri ilişkilere de değinen Şoygu, “Rusya ve Kuzey Kore arasındaki ilişkiler önemli bir olay. Sayın Putin ve Sayın Kim arasında bir görüşme olacak. Üst düzey temaslar ile askeri alandaki ilişkiler ivme kazanacak” diyerek Putin ve Kim Jong Un arasında askeri alanda büyük anlaşmalar yapılacağının sinyalini verdi.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu’dan Kuzey Kore açıklaması: “Üst düzey askeri ilişkiler ivme kazanacak”

Rusya Savunma Bakanı Şoygu’dan Kuzey Kore açıklaması: “Üst düzey askeri ilişkiler ivme kazanacak”

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