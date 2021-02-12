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Rusya sert çıktı: Bağları koparırız!

12.02.2021 14:54 | Son Güncelleme:
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Rusya sert çıktı: Bağları koparırız!

Son dönemde Rus muhalif Alexei Navalny'nin tutuklanması ve protestoculara güç kullanılmasının ardından AB'nin yaptırımı iyice gündeme getirdiği Rusya'dan çok sert ve net bir açıklama geldi.

Rusya Devlet Başkanı Putin’i sert bir şekilde eleştiren ve geçen haftalarda Putin’in Rus iş insanlarından rüşvet aldığına dair belgeleri kamuoyuna paylaşan muhalif Alexei Navalny’nin tutuklanması ve ardından başlayan protestoların sert müdahale ile durdurulmasıyla birlikte gerilen ipler kopma noktasına geldi.

Son yaşananların ardından AB yetkililerinin Rusya’ya yaptırımı gündeme getirmesinin ardından bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov çok sert bir açıklama yaptı.

Lavrov, Moskova’nın canını acıtacak bir yaptırım getirilmesi durumunda Avrupa Birliği (AB) ile bağları koparmaya hazır olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde bugün yayınlanan röportajda Lavrov, ipleri koparmaya hazır olduklarını vurgularken, “Biz iplerin kopma noktasına gelmesine hazırız. Ekonomimize risk yaratacak ve hassas alanlara dokunacak yaptırımların gelmesi durumunda bunu gerçekleştireceğiz. Kendimizi küresel yaşamdan izole etmek istemiyoruz fakat buna hazırız. Eğer barış istiyorsanız savaşa hazır olun” dedi.

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