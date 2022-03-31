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  4. Rusya sınırlarını genişletiyor! Savaş devam ederken sürpriz gelişme

Rusya sınırlarını genişletiyor! Savaş devam ederken sürpriz gelişme

31.03.2022 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rusya’nın sınırlarına ilişkin sözde Güney Osetya Cumhuriyeti ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden sözde Güney Osetya Cumhuriyeti’nin Rusya’ya katılmaya hazırlandığı belirtildi.

Rusya sınırlarını genişletiyor! Savaş devam ederken sürpriz gelişme

Sözde Güney Osetya Cumhuriyeti'nin başkanı Anatoliy Bibilov yaptığı açıklamada, Rusya ile birleşmenin stratejik hedefleri olduğunu, bunun için referandum yapmak gerektiğini belirtti. Bibilov "Buna uygun hukuki adımları yakın bir zamanda atacağız." ifadesini kullandı.

GÜNEY OSETYA VE ABHAZYA SORUNU

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmış, savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan ise buna karşılık Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Gürcistan Rusya
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