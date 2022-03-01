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Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın diğer ayağı... Saldırılar birbiri ardına geliyor

01.03.2022 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken sanal dünyadan da birbiri ardına saldırı haberleri geliyor. Son olarak Rus hacker grubu Killnet, Rusya Devlet Başkanlığı sitesi başta olmak üzere tüm kurumlara siber saldırılar yapan Anonymous’un resmi internet sitesini hackledi.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın diğer ayağı... Saldırılar birbiri ardına geliyor

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa sanal dünyada da tüm hızıyla devam ediyor. Rusya’nın saldırı kararının ardından dünyanın en popüler hacker grubu Anonymous, Ukrayna’ya destek olmak için Rusya’ya siber saldırı başlatmıştı. Kremlin Sarayı’nın resmi internet sitesi, Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanlığı gibi kritik kurumların internet sitesine saldırılar düzenleyen Anonymous, bu sitelere erişimi durdurmuştu.

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RUS HACKER GRUBUNDAN ANONYMOUS'UN İNTERNET SİTESİNE SALDIRI

Anonymous’un saldırılarının ardından Rus hacker grubu Killnet ise, Anonymous’un resmi internet sitesine saldırdı. Anonymous’un internet sitesi çökertmesinin ardından sosyal medya hesaplarından bir mesaj paylaşan Killnet, Anonymous’un internet sitesine saldırı yaptıklarını ve erişime kapattıklarını duyurarak, Rus ve Sovyetler Birliği’nden ayrılan ülkelerin vatandaşlarına çağrıda bulundu. Sahte görüntülerle Rusya’ya karşı bilgi savaşı başlatıldığını savunan Rus bilgisayar korsanları, bu görüntülere kimsenin inanmamasını istedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
siber saldırı Rusya Ukrayna
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