Rusya-Ukrayna barış müzakereleri ne zaman, saat kaçta bitecek? Rusya Ukrayna müzakerelerinde son durum nedir?

Rusya Ukrayna savaşı 28 Şubat Pazartesi itibariyle 5. gününe girdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vloadimir Zelenski'nin üst üste yaptığı müzakere çağrılarına cevap veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın müzakereye hazır olduğunu ve görüşmenin Belarus'ta gerçekleşeceğini söylemişti. Rusya ve Ukrayna savaşının bitip bitmeyeceği bu barış müzakeresinden sonra belli olacak.

RUSYA UKRAYNA BARIŞ MÜZAKERELERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Rusya Ukrayna müzakereleri bugün 12.00'da başladı. Belarus sınırındaki Gomel'de yapılacak müzakereler için Rus ve Ukrayna heyetinin bölgeye hareket etmesinin ardından Ukrayna heyeti 11.30'da bölgeye ulaştı. Rus heyetin de gelmesiyle görüşmeler başladı. 3 ülkenin bayrağının yer aldığı salondan fotoğraflar paylaşıldı. Barış müzakeresinin bittiğinde haberimizde yer alacak.

3. DÜNYA SAVAŞI ÇIKAR MI?

ABD Başkanı Joe Biden, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunlara değindi; “İki seçeneğiniz var, üçüncü dünya savaşı başlatmak, fiziksel olarak Rusya ile savaşa girmek veya uluslararası hukuka bu kadar aykırı davranan bir ülkenin bunu yaptığı için bir bedel ödediğinden emin olmak." Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgali aralıksız devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden ülkesinin Rusya’ya karşı yaptırımlarda izleyeceği yola ilişkin açıklamalarda bulundu.

Biden yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle ilgili en büyük stratejik hedeflerinden birinin NATO ve Avrupa Birliği’ni bir arada tutmak olduğunu ve Rusya’ya karşı atılacak adımlara ve bu adımların neler olduğunu söyledi. Biden, “En başından beri amacım, tüm NATO ve AB’yi aynı sayfada tutmayı sağlamaktı. Çünkü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yapabileceğini düşündüğü tek şey NATO’yu bölmek ve içinden geçebileceği büyük bir pencere oluşturmaktı. Ve bu olmadı” ifadelerini kullandı. Biden ayrıca Rusya’nın Ukrayna’yı işgali için hem uzun hem de kısa vadede ağır bir bedel ödeyeceğini ön görerek, çatışmanın Avrupa ve NATO’yu birbirine yakınlaştırdığını da sözlerine ekledi. Biden Putin’e yönelik, “Tam olarak amaçladığı etkiyi oluşturuyor” şeklinde konuştu.

