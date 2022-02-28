HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rusya-Ukrayna barış müzakereleri ne zaman, saat kaçta bitecek? Rusya Ukrayna müzakerelerinde son durum nedir?

Rusya-Ukrayna barış müzakereleri ne zaman, saat kaçta bitecek? Rusya Ukrayna müzakerelerinde son durum nedir?

28.02.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Ukrayna savaşının sonucunun ne olacağını tüm dünya merakla bekliyor. İki ülke için ateşkes umudu besleniyor. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Ukrayna bu ölümleri durdurabilme ümidiyle Rusya'yı müzakereye çağırdı. Rusya bu çağrıya kayıtsız kalmadı ve cevap verdi. Bugün yani 28 Şubat Pazartesi günü sınırda bir barış müzakeresi görüşmesi başladı. Rusya Ukrayna barış müzakereleri şu anda gündemi meşgul eden olayların başında geliyor.

Rusya-Ukrayna barış müzakereleri ne zaman, saat kaçta bitecek? Rusya Ukrayna müzakerelerinde son durum nedir?

Rusya Ukrayna savaşı 28 Şubat Pazartesi itibariyle 5. gününe girdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vloadimir Zelenski'nin üst üste yaptığı müzakere çağrılarına cevap veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın müzakereye hazır olduğunu ve görüşmenin Belarus'ta gerçekleşeceğini söylemişti. Rusya ve Ukrayna savaşının bitip bitmeyeceği bu barış müzakeresinden sonra belli olacak.

RUSYA UKRAYNA BARIŞ MÜZAKERELERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Rusya Ukrayna müzakereleri bugün 12.00'da başladı. Belarus sınırındaki Gomel'de yapılacak müzakereler için Rus ve Ukrayna heyetinin bölgeye hareket etmesinin ardından Ukrayna heyeti 11.30'da bölgeye ulaştı. Rus heyetin de gelmesiyle görüşmeler başladı. 3 ülkenin bayrağının yer aldığı salondan fotoğraflar paylaşıldı. Barış müzakeresinin bittiğinde haberimizde yer alacak.

3. DÜNYA SAVAŞI ÇIKAR MI?

ABD Başkanı Joe Biden, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunlara değindi; “İki seçeneğiniz var, üçüncü dünya savaşı başlatmak, fiziksel olarak Rusya ile savaşa girmek veya uluslararası hukuka bu kadar aykırı davranan bir ülkenin bunu yaptığı için bir bedel ödediğinden emin olmak." Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgali aralıksız devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden ülkesinin Rusya’ya karşı yaptırımlarda izleyeceği yola ilişkin açıklamalarda bulundu.

Biden yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle ilgili en büyük stratejik hedeflerinden birinin NATO ve Avrupa Birliği’ni bir arada tutmak olduğunu ve Rusya’ya karşı atılacak adımlara ve bu adımların neler olduğunu söyledi. Biden, “En başından beri amacım, tüm NATO ve AB’yi aynı sayfada tutmayı sağlamaktı. Çünkü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yapabileceğini düşündüğü tek şey NATO’yu bölmek ve içinden geçebileceği büyük bir pencere oluşturmaktı. Ve bu olmadı” ifadelerini kullandı. Biden ayrıca Rusya’nın Ukrayna’yı işgali için hem uzun hem de kısa vadede ağır bir bedel ödeyeceğini ön görerek, çatışmanın Avrupa ve NATO’yu birbirine yakınlaştırdığını da sözlerine ekledi. Biden Putin’e yönelik, “Tam olarak amaçladığı etkiyi oluşturuyor” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
740 hırsızlık kaydı bulunuyordu... Sonunda tutuklandı!740 hırsızlık kaydı bulunuyordu... Sonunda tutuklandı!
Rusya-Ukrayna arasındaki müzakere girişiminde yeni gelişme! Ukrayna duyurdu, Rusya yalanladıRusya-Ukrayna arasındaki müzakere girişiminde yeni gelişme! Ukrayna duyurdu, Rusya yalanladı
Tarih verildi! İstanbul'a kar geliyorTarih verildi! İstanbul'a kar geliyor
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni cephe! Savaşa dahil oldular, saatler sonra saldıracak

Yeni cephe! Savaşa dahil oldular, saatler sonra saldıracak

Rus 'para babaları' şokta! Detaylar netleşti...

Rus 'para babaları' şokta! Detaylar netleşti...

13 kilo verdikten sonra çenesini eritti ve... Son hali olay oldu

13 kilo verdikten sonra çenesini eritti ve... Son hali olay oldu

Enerji devi duyurdu! Equinor Rusya'dan çıkıyor

Enerji devi duyurdu! Equinor Rusya'dan çıkıyor

Ukrayna ve Rusya masaya oturdu! Kremlin'den dikkat çeken açıklama

Ukrayna ve Rusya masaya oturdu! Kremlin'den dikkat çeken açıklama

Rusya: Hava üstünlüğünü ele geçirdik

Rusya: Hava üstünlüğünü ele geçirdik

İlginizi Çekebilir

Tuhaf istekleri yerine getiriyor! Milyonlarca dolar kazanıyor

Tuhaf istekleri yerine getiriyor! Milyonlarca dolar kazanıyor

Kollarını gören inanmıyor! “Patlayacak gibi duruyor”

Kollarını gören inanmıyor! “Patlayacak gibi duruyor”

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Eski güzellik kraliçesi eline silahı aldı! Paylaşımı olay oldu

Eski güzellik kraliçesi eline silahı aldı! Paylaşımı olay oldu

Rus şarkıcı savaştan bir gün önce paylaşmıştı! Hemen sildi

Rus şarkıcı savaştan bir gün önce paylaşmıştı! Hemen sildi

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.