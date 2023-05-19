HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya, Ukrayna'da mühimmat deposunu vurdu! Radyoaktivite alarmı verildi: Dumanlar o bölgeye ilerliyor

Rusya, Ukrayna'da mühimmat deposunu vurdu! Radyoaktivite alarmı verildi: Dumanlar o bölgeye ilerliyor

19.05.2023 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Rusya'nın Ukrayna'da seyreltilmiş uranyumlu mühimmat deposunu vurması sonucu ortaya çıkan radyoaktif dumanların yükselerek Batı Avrupa'ya doğru ilerlediğini söyledi.

Rusya, Ukrayna'da mühimmat deposunu vurdu! Radyoaktivite alarmı verildi: Dumanlar o bölgeye ilerliyor

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev yaptığı açıklamada, Ukrayna'da Batı tarafından tedarik edilen seyreltilmiş uranyum mühimmatı deposunun vurulması sonucu radyoaktif bir bulutun Batı Avrupa'ya doğru ilerlediğini ifade etti.

POLONYA'DA RADYASYON ARTIŞI!

Vurulan mühimmat deposunun Polonya sınırına yakın olduğunu belirten Patruşev, Polonya'da radyasyon artışının kaydedildiğini aktardı.

32

Patruşev ayrıca, ABD'nin Ukrayna topraklarında kullanmak üzere kimyasal ve biyolojik silahlar geliştirdiğini ve bu silahları çoktan kullanmaya başladığını sözlerine ekledi. (İHA)

İlginizi Çekebilir

Görüntüler yayınlandı! Hepsi Rusya'ya aitti: Böyle vurdular

Görüntüler yayınlandı! Hepsi Rusya'ya aitti: Böyle vurdular

 ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar! Kalem kalem açıkladılar

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar! Kalem kalem açıkladılar

 Kiev semalarında çatışma sesleri! Alarmlar çalıyor

Kiev semalarında çatışma sesleri! Alarmlar çalıyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Almanya'da Türk seyahat acentesine ırkçı saldırı!Almanya'da Türk seyahat acentesine ırkçı saldırı!
İmamoğlu 'İtiraf ediyorum' deyip açıkladı! '3-4 puan...'İmamoğlu 'İtiraf ediyorum' deyip açıkladı! '3-4 puan...'
Kritik görüşmede konuşulanlar ortaya çıktı!Kritik görüşmede konuşulanlar ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
radyasyon Rusya Ukrayna

En Çok Okunan Haberler

YSK 14 Mayıs seçimlerinin kesin sonuçlarını yayınladı

YSK 14 Mayıs seçimlerinin kesin sonuçlarını yayınladı

Sinan Oğan ile fikir ayrılığı yaşıyor mu? Özdağ açıkladı

Sinan Oğan ile fikir ayrılığı yaşıyor mu? Özdağ açıkladı

Sütyensiz poz verdi! Göğüs dekoltesi nefes kesti

Sütyensiz poz verdi! Göğüs dekoltesi nefes kesti

Çocuklar Duymasın'ın Merve'siydi bir de şimdi görün! İşte son hali

Çocuklar Duymasın'ın Merve'siydi bir de şimdi görün! İşte son hali

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sinan Oğan bir araya geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sinan Oğan bir araya geldi!

Sosyal medyada ses getirdi! "Yanlış anlamayın, ben AK Partiliyim ama..."

Sosyal medyada ses getirdi! "Yanlış anlamayın, ben AK Partiliyim ama..."

İlginizi Çekebilir

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.