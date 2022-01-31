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Rusya Ukrayna savaşı başladı mı? Beyaz Saray açıkladı! Rusya Ukrayna savaşı çıkarsa ne olur?

31.01.2022 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tansiyonun her gün daha da yükseldiği ve diplomatik çabaların şu an için sonuç vermediği Rusya ve Ukrayna arasındaki krizle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Beyaz Saray, son olarak Rusya Ukrayna arasındaki kriz hakkında önemli bir gelişmeyi paylaştı. Peki Rusya Ukrayna savaşı başladı mı? Rusya Ukrayna savaşı çıkarsa ne olur? İşte krizin detayları ve Beyaz Saray'ın son açıklaması...

Rusya Ukrayna savaşı başladı mı? Beyaz Saray açıkladı! Rusya Ukrayna savaşı çıkarsa ne olur?

Rusya Ukrayna arasındaki krizden yeni bir haber geldi. Rusya’nın 2014 senesinde Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinin büyük bir bölümünü ele geçirmiş olan Rus yanlısı isyancıları desteklemesinin sonrasında iki ülke arasında süren gerginlik halen sürüyor. Beyaz Saray ise yeni bir açıklamada bulundu.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI BAŞLADI MI?

Her iki ülke arasında süren gerginlik diğer ülkelerin araya girmesine rağmen diplomatik bir başarı getirememişti. Moskova-Kiev krizi de devam ederken, Rusya İrlanda ile İngiltere açıklarında deniz tatbikatı yapacağını ifade etti. Rusya’nın yapacağı tatbikat uzmanlar tarafından “göz dağı” şeklinde tahlil edildi.

Ayrıca bunların dışında Beyaz Saray’dan Rusya hakkında önemli bir iddia da geldi. Beyaz Saray, yapmış olduğu son açıklamada, “Rusya her an Ukrayna’yı işgal edebilir” ifadelerine yer verdi.

BIDEN: "NE PAHASINA OLURSA OLSUN..."

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ABD Başkanı Joe Biden ise Ukrayna-Rusya krizi hakkında "ABD, diplomasiye istekli ama Ukrayna'da işler kötüleşirse ne pahasına olursa olsun hazır" ifadelerini kullandı.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI ÇIKARSA NE OLUR?

Olası bir savaş durumunun sonuçları merak edilirken, konuyla ilgili pek çok tahmin yapılıyor ancak sürecin sonuçlarının gidişata göre belli olması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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