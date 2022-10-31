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Rusya-Ukrayna savaşı bir ülkeye daha sıçradı! Rus füzelerinin hedefi oldular

31.10.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş başka bir ülkeye daha sıçradı. Sabah saatlerinde Rusya, Ukrayna'nın 5 kentine füze saldırısı düzenledi. 40 füze atıldığı belirtilirken füzelerden birinin Moldova-Ukrayna sınırında bulunan Naslavcea köyüne düştüğü açıklandı.

Rusya-Ukrayna savaşı bir ülkeye daha sıçradı! Rus füzelerinin hedefi oldular

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahale devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'dan 4 bölgeyi topraklarına katmasından sonra çatışmalar daha da şiddetlenirken sabah saatlerinde Ukrayna'nın 5 kentinden patlama sesleri yükseldi.

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"40 RUS SEYİF FÜZESİ FIRLATILDI"

Moskova yönetimi, Ukrayna'nın Kiev, Zaporijya, Kirovograd, Harkiv, Odessa kentlerini hedef aldı. Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Geraşçenko, Twitter'den yaptığı paylaşımda Rus güçlerince Ukrayna'ya yönelik seyir füzeleri ile saldırı gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu sabah Ukrayna'ya 40 Rus seyir füzesi fırlatıldı." ifadesini kullandı.

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RUS FÜZESİ MOLDOVA'YA DÜŞTÜ

Öte yandan Ukrayna'nın komşusu Moldova, Rus füzelerinden birinin ülke sınırlarına düştüğünü açıkladı. Moldova İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, füzenin Ukrayna sınırında bulunan Naslavcea köyüne isabet ettiği belirtildi. Kimsenin yara almadığı olayda çok sayıda evin camları kırıldı.

Kaynak: İHA-AA

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Moldova Rusya Ukrayna

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