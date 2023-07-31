Rusya-Ukrayna savaşı Moskova'ya mı taşındı? Zelenskiy'nin sözleri dikkat çekti! Putin'e bir mesaj mı?

Rusya'nın başkenti Moskova'da iki gökdelene gerçekleştirilen drone saldırısının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Savaş artık Rusya'ya taşınıyor" ifadelerini kullanırken Rusya'dan yapılan açıklamada ise verilen hasarın önemsiz olduğu kaydedildi. Peki, bu saldırı ne anlama geliyor? İşte ayrıntılar...

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında savaşın kademeli olarak Rus topraklarına döndüğünü ifade ederek, “Rus saldırganlığı savaş alanında iflas etti. Bugün, Rus yönetiminin bir ya da iki hafta sürmesini beklediği sözde 'özel askeri operasyonun' 522’nci günü. Ukrayna giderek güçleniyor. Savaş yavaş yavaş Rusya topraklarına, sembolik merkezlerine ve askeri üslerine geri dönüyor ve bu kaçınılmaz, doğal ve kesinlikle adil bir süreç” dedi.

MEDVEDEV: NÜKLEER SİLAH KULLANMAK ZORUNDA KALIRIZ

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, “NATO'nun desteğiyle saldırıların başarılı olduğu ve topraklarımızın bir kısmının elimizden alındığı durumda Rusya Devlet Başkanı’nın kararnamesi gereği nükleer silah kullanmak zorunda kalırız. Başka bir çıkış yolu kalmayacaktır” dedi. Medvedev, ‘düşmanların’ Rus askerlerine dua etmesi gerektiğini, Rus askerlerinin nükleer savaşın alevlenmesini önlemek için savaştığını söyledi.

MOSKOVA’DA İHA SALDIRISI

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, dün resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Gece saatlerinde bir Ukrayna insansız hava aracı saldırısı oldu. Şehirdeki iki gökdelenin dış cephesi hafif hasar gördü. Ölen ya da yaralanan olmadı” ifadelerini kullanmıştı. (DHA/İHA)

SAVAŞ MOSKOVA'YA MI TAŞINDI? PUTİN'E MESAJ MI?

CNN Türk Haber Müdürü İdris Arıkan, CNN Türk'te yaptığı açıklamada "Böyle bir saldırının Moskova'da gerçekleşmesi Putin'e bir mesaj anlamına geliyor. Mesaj şu; bu savaş ilerlerse savaşın Moskova'ya Rusya'nın içlerine kayması mümkün. Zaten bunu Zelenskiy de söylüyor. Bundan sonraki süreçte eğer böyle sürecekse, biz savaşa devam edeceksek, bu savaş artık Moskova'ya, Rusya'nın başka kentlerine içlerine doğru ilerlerler demek istiyor. Bu da ne demek 'Putin gel barış yap, şartlarımızı kabul et.' Şartlar neler? Donetsk meselesi var, o bölgenin işgal konusu var, bir de Kırım meselesi var." ifadelerini kullandı.

