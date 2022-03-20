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Rusya-Ukrayna savaşında acı tablo! BM son verileri duyurdu...

20.03.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya – Ukrayna savaşı 25. gününde Birleşmiş Milletler’in yayınladığı veriler şoke etti. Devam eden çatışmalarda sivilleri de hedef alan Rus birliklerinin saldırıları sonucu ölenlerin sayısı gitgide artıyor. Evini terk eden insanların sayısında da ciddi bir artış söz konusu.

Rusya-Ukrayna savaşında acı tablo! BM son verileri duyurdu...

Ukrayna'ya saldırılar devam ederken Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'nin açıklamaları savaşın etkilerinin boyutunu gözler önüne serdi. Ölen sivillerin ve ülkeyi terk eden mültecilerin sayısı şoke etti.

ÖLDÜRÜLEN SİVİL SAYISI 900’DEN FAZLA

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, Rusya'nın ülkeyi işgal etmesinin ardından 19 Mart Cumartesi günü Ukrayna'da en az 902 sivilin öldürüldüğünü söyledi.
BM, gerçek ölü sayısının muhtemelen çok daha yüksek olduğunu ekliyor.
Ukrayna başsavcılığı, ölenlerin 112’sinin çocuk olduğunu belirtti.

10 MİLYON KİŞİ EVİNİ TERK ETTİ

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Twitter'da yaptığı açıklamada, Rusya'nın işgali nedeniyle Ukrayna'da 10 milyon insanın, yani nüfusunun dörtte birinden fazlasının evlerini terk ettiğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı 24 Şubat'ta başladı ve o zamandan beri milyonlarca insan komşu ülkelere kaçtı. Polonya iki milyondan fazla mülteciyi ağırladı ve yarım milyondan fazla Ukraynalı ise Romanya'ya kaçtı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Pazar günü yaptığı açıklamada, Rus işgalinin başlamasından bu yana 3.389.044 Ukraynalının ülkeyi terk ettiğini söyledi. Kaçan 10 kişiden 9'u kadın ve çocuk. 18 ila 60 yaşları arasındaki Ukraynalı erkekler ise askere çağrılabilecekleri için ülkeyi terk etmeleri yasak.

RİSKLER BÜYÜK

BM çocuk örgütü Unicef, yurt dışına kaçanlar arasında 1,5 milyondan fazla çocuğun olduğunu söyledi ve artan insan ticareti ve sömürü riskiyle karşı karşıya oldukları konusunda da uyardı.

BM'ye göre, Ukrayna içinde 6,48 milyon kişinin ülke içinde yerinden edildiği tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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